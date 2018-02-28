Мединский выступил за продажу старинных усадеб частным владельцам

Исторические усадьбы необходимо передавать частным владельцам, уверен министр культуры РФ Владимир Мединский.

«На мой взгляд, я глубоко в этом убежден, все усадьбы, кроме тех, в которых сейчас находятся государственные музеи, должны быть переданы частным владельцам», — сказал он.

«В идеале — продаваться», — добавил он. Возможен также вариант аренды.

Ассоциация владельцев исторических усадеб представила концепцию общественно-государственного проекта «Возрожденные усадьбы России». Согласно ей, число таких владельцев уже в ближайшее время возрастет втрое — с сегодняшних 30 до сотни, уточняет ТАСС.