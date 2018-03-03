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Мединский посоветовал смотреть «Со дна вершины» для преодоления уныния

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Фото: Централ Партнершип
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Российский фильм «Со дна вершины» для преодоления слабости и уныния посоветовал посмотреть министр культуры Владимир Мединский. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, несмотря на малое количество рекламы, сеансов и отсутствие шансов на кассовые рекорды, сам фильм рассказывает о настоящих сильных людях. Мединский назвал картину «честным кино о наших современностях».

Также, по мнению министра, особенно полезно посмотреть его для преодоления собственного уныния и слабости. Ранее картину в прокате попросил поддержать президент России Владимир Путин.

Главный герой картины семнадцатилетний лидер школы и подающий большие надежды чемпион юношеской сборной по горным лыжам Алексей Царев. У него есть девушка Лина и лучший друг Костя, с которой Алексей соперничает как в любви, так и в спорте. По вине Кости с главным героем происходит трагическая случайность, которая ставит их дружбу по удар.

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