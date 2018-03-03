Режиссер Звягинцев получил кинопремию «Сезар»

Фильм режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» удостоен французской кинопремии «Сезар».

Российская лента стала победителем в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Сам Звягинцев на церемонии в Париже не присутствовал, так как находится в США, где его фильм номинирован на «Оскар». Конкуренцию российскому фильму в Париже составляли американская лента «Ла-Ла Ленд», британская «Дюнкерк» и шведская «Квадрат».

Также престижную премию вручили испанской актрисе Пенелопе Крус за выдающиеся заслуги в мировом кинематографе. «Твоя работа в ленте Педро Альмодовара «Возвращение» просто бесподобна. Это высшее достижение в женской роли в мировом кинематографе», — сказала французская актриса Марион Котийяр, вручая премию.

Премия «Сезар» вручается Французской академией кинематографических искусств и техник с 1976 года. Она названа по имени известного скульптора-авангардиста Сезара Бальдаччини, изготавливавшего призы-статуэтки весом около 4,5 кг.

Ранее сообщалось, что Звягинцев снимет телесериал в жанре психологического триллера для студии Paramount. Действие картины будет происходить в Москве, а снят сериал будет на русском языке.