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Звягинцев снимет телесериал на русском языке для студии Paramount

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Режиссер Андрей Звягинцев снимет телесериал в жанре психологического триллера для студии Paramount. Действие картины будет происходить в Москве, а снят сериал будет на русском языке.

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Режиссер не стал раскрывать подробности проекта, сообщив только, что сюжет фильма будет основан на оригинальной идее Звягинцева и сценариста фильма «Нелюбовь» Олега Негина. «Думаю, что у нас есть очень мощная человеческая история для международной аудитории», — цитирует Звягинцева телеканал «360».

В проекте также будет задействован постоянно сотрудничающий со Звягинцевым продюсер Александр Роднянский.

Съемки сериала запланированы на 2018 год. В первом сезоне выйдет до 10 серий. Звягинцев выступит в качестве режиссера в первых двух из них. Режиссер остальных эпизодов пока не утвержден. Сериал, который стал для компании Paramount первым случаем проектов на русском языке, создается для показа по всему миру.

Андрей Звягинцев — российский режиссер, лауреат премии «Золотой глобус». Его фильмы «Левиафан» и «Нелюбовь» дважды номинировались на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

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