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Минкульт не получал рекомендаций по актерам с антироссийскими взглядами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министерство культуры России в ответ на запрос портала iz.ru не подтвердило поступление рекомендаций депутата Госдумы.

В понедельник, 26 февраля, первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев в интервью RT призвал министра культуры России Владимира Мединского не задействовать в фильмах с госфинансированием актеров с антироссийскими взглядами. По мнению парламентария, актеры, высказывающие негативные взгляды о России, не должны сниматься в кино на деньги налогоплательщиков. 

«В настоящее время в ведомство подготовленные депутатом Иваном Сухаревым предложения не поступали. В случае получения они будут рассмотрены в установленном порядке», — сообщили в пресс-службе.

Ранее режиссер Андрей Звягинцев выступил в защиту актера Алексея Серебрякова, который заявил, что национальной идеей России являются «сила, наглость и хамство». По мнению кинематографиста, россияне настолько измельчали «в феодальной спячке», что попросту не готовы узнать о себе горькую правду. 

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