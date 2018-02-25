Звягинцев выявил смысл скандального заявления актера Серебрякова

Режиссер Андрей Звягинцев выступил в защиту актера Алексея Серебрякова, который заявил, что национальной идеей России являются «сила, наглость и хамство». По мнению Звягинцева, россияне настолько измельчали «в феодальной спячке», что попросту не готовы узнать о себе горькую правду.

В качестве примера он припомнил слова режиссера Андрея Кончаловского об упадке национальной нравственности, сказанные им четыре года назад: «Я русский, и скучаю по своей Родине, но я ее не вижу. Я не вижу страны, которой хочу гордиться… Я хочу гордиться своей Родиной, а мне за нее стыдно…».

«И если бы сейчас он произнес вдруг слова Кончаловского образца 2014 года, случился бы тот же самый шум, и гам, и срам. Потому что, господа хорошие, дело не в Серебрякове и не в его словах Дудю, дело в самом народе. Измельчал, коли так горячо реагирует на слова, предложенные к свободной дискуссии», — приводит комментарий Звягинцева газета «Коммерсант».

Режиссер уверен, что сильный народ нельзя оскорбить словом, но можно оскорбить преступлениями, ложью, нищетой.

«Я хочу гордиться своей Родиной, а мне за нее стыдно», — вот что на самом-то деле сказал Серебряков», — заключил Звягинцев.

Свое резонансное заявление звезда «Левиафана» сделал в интервью Юрию Дудю. Он посетовал, что лихие 1990-е до сих пор не ушли в прошлое, в чем можно легко убедиться, если отъехать хотя бы на 30 км от Москвы.

Грубые слова о нашей стране разделили общественность на два лагеря: тех, кто считает, что эмигрировавшему в Канаду Серебрякову больше не место в российском кино, и тех, кто встал на его сторону.

Так, по мнению продюсер Федора Попова, актер может быть резким, однако он настоящий гражданин, который не может смотреть на происходящее сквозь пальцы.

А вот депутат Госдумы Виталий Милонов с Серебряковым не согласился. Он уверен, что как к России относишься, так и она относится к тебе, что справедливо и для любой другой страны.