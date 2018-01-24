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«Справедливая Россия» предлагает создать Совет по нравственности

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Фото: ТАСС/Исакова Анна
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Фракция «Справедливая Россия» предлагает создать Совет по нравственности, который бы решал, допускать ли тот или иной фильм к российскому прокату, заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

«Мы предлагаем вернуться опять к теме Совета по нравственности в РФ… Нужно нам иметь некий орган, который мог бы решить экспертным путем, должно это быть показано в России или не должно», — приводит ее слова «РИА Новости».

По словам депутата, в условиях информационной войны страна должна жить «по законам военного времени».

23 января Минкульт отозвал из проката иностранную комедию «Смерть Сталина», которая должна была выйти двумя днями позже. В ведомстве пришли к выводу, что россияне могут воспринять фильм как «оскорбительную насмешку» над советским прошлым.

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