Прямой эфир

Фильм «Лед» выйдет в прокат в Китае

0
Фото: WDSSPR
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская спортивная мелодрама «Лед» режиссера Олега Трофимова выйдет в широкий прокат в Китае в марте и будет представлена на 48 тыс. экранов, сообщила пресс-служба Sony Pictures Releasing Russia.

«Новая совместная работа кинокомпаний Art Pictures Studio и «Водород», телеканала «Россия 1», «СТС Медиа» и «Национальной Медиа Группы» — картина «Лед» — выходит в широкий прокат в Китае, в первый уикенд фильм будет представлен на 48 тыс. экранов. Старт релиза запланирован весной 2018 года», — приводит «РИА Новости» сообщение компании.

Отмечается, что общее количество экранов в Китае составляет более 50 тыс. Фильм «Лед» стал первым российским релизом компании AirSpeed Pictures, которая работает с крупными кинопроектами из США, Великобритании и Франции. Компания-дистрибьютор заявила, что гордится возможностью показать китайским зрителям эту «романтическую картину, рассказывающую историю о силе духа женщины-спортсменки».

Фильм также покажут на китайском телевидении, права на показ фильма уже приобрело Центральное телевидение КНР (CCTV) — главный вещатель на территории Китая.

Напомним, к 26 февраля фильм «Лед» собрал в прокате за 12 дней более 1 млрд рублей, что является пятым результатом среди российских картин. В роли сопродюсера фильма выступила «Национальная Медиа Группа».

Картина Олега Трофимова рассказывает о судьбе фигуристки, получившей тяжелую травму во время соревнований, но преодолевшей трудности и вернувшейся в большой спорт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Лед» по-прежнему в лидерах
Спортивная драма о фигуристах стала десятым миллиардером российского проката
«Лед» по-прежнему в лидерах
Спортивная драма о фигуристах стала десятым миллиардером российского проката

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017