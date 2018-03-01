Фильм «Лед» выйдет в прокат в Китае

Российская спортивная мелодрама «Лед» режиссера Олега Трофимова выйдет в широкий прокат в Китае в марте и будет представлена на 48 тыс. экранов, сообщила пресс-служба Sony Pictures Releasing Russia.

«Новая совместная работа кинокомпаний Art Pictures Studio и «Водород», телеканала «Россия 1», «СТС Медиа» и «Национальной Медиа Группы» — картина «Лед» — выходит в широкий прокат в Китае, в первый уикенд фильм будет представлен на 48 тыс. экранов. Старт релиза запланирован весной 2018 года», — приводит «РИА Новости» сообщение компании.

Отмечается, что общее количество экранов в Китае составляет более 50 тыс. Фильм «Лед» стал первым российским релизом компании AirSpeed Pictures, которая работает с крупными кинопроектами из США, Великобритании и Франции. Компания-дистрибьютор заявила, что гордится возможностью показать китайским зрителям эту «романтическую картину, рассказывающую историю о силе духа женщины-спортсменки».

Фильм также покажут на китайском телевидении, права на показ фильма уже приобрело Центральное телевидение КНР (CCTV) — главный вещатель на территории Китая.

Напомним, к 26 февраля фильм «Лед» собрал в прокате за 12 дней более 1 млрд рублей, что является пятым результатом среди российских картин. В роли сопродюсера фильма выступила «Национальная Медиа Группа».

Картина Олега Трофимова рассказывает о судьбе фигуристки, получившей тяжелую травму во время соревнований, но преодолевшей трудности и вернувшейся в большой спорт.