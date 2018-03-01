Бондарчук рассказал об ожиданиях от премьеры фильма «Лед» в Китае

Продюсер российской спортивной мелодрамы режиссера Олега Трофимова «Лед» Федор Бондарчук рассказал о подготовке проката картины в Китае и поделился ожиданиями от показа фильма китайскому зрителю.

«Я смотрю на это предложение с волнением. Это очень быстро произошло в отличие от «Сталинграда», где нашим дистрибьютором была та же компания, которая прокатывала картину в России, а именно — Walt Disney Sony Pictures, и картина выходила по американским квотам здесь, в Китае. И действительно, «Сталинград» был самым кассовым не американским фильмом в Китае», — сказал Бондарчук.

Он также заявил, что продюсеры «Льда» не ожидали, что будет предложено такое большое число экранов для проката картины.

«Количество экранов, в которое я не могу поверить. Нам сложно это представить. Всего в Китае около 50 тыс. экранов, мы выходим на 45 тыс., в первую неделю подтвержденных 25 тыс. экранов. Это количество в голове не укладывается», — рассказал Бондарчук.

Продюсер картины сообщил также, что китайскую сторону представляли очень молодые люди, которые в очень короткие сроки уже успели сделать и свой саундтрек к фильму, и видеоролик. Партнером выступает крупнейшая китайская группа телевизионных компаний CCTV. По словам Бондарчука, китайская сторона подготовилась очень серьезно. Он также сообщил, что картина выходит в прокат в Китае 30 марта.

«Мне кажется, что «Лед» — этот тот фильм, который может объединить российского и китайского зрителя. В картине много музыки, мелодику нашу принимают, песни наши поют», — сказал Бондарчук.

Он также заметил, что фигурное катание является одним из самых популярных видов спорта в Китае, и китайские фигуристы по уровню развития этого спорта могут сравниться разве что с россиянами. Бондарчук полагает, что китайскому зрителю может понравиться как лирическая и любовная линия картины, так и съемки самого фигурного катания, а также музыка. Это особенности картины, по его словам, должны понравиться зрителям в Китае, даже несмотря на то, что фильм выйдет в версии на 30 минут короче оригинала. Кроме этого, китайская сторона провела огромную работу по адаптации фильма для своего зрителя.

Напомним, ранее сообщалось, что картина «Лед» весной выйдет в прокат в Китае, где ее могут показать более чем на 40 тыс. экранов. Перед этим «Лед» собрал в прокате за 12 дней более 1 млрд рублей.

Картина рассказывает о трудной судьбе российской фигуристки, которая смогла преодолеть трудности и вернуться в большой спорт после тяжелой травмы.