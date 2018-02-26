«Лед» по-прежнему в лидерах

«Лёд» сохранил лидерство и во вторую неделю проката. Спортивная драма Олега Трофима заработала в праздничный уикенд 378 млн рублей и довела общую кассу до 1,03 млрд.

В первой пятерке расположились и две российские новинки. По данным ЕАИС, второе место со сборами в 194 млн рублей заняла комедия «О чем говорят мужчины. Продолжение» — очередная часть популярной франшизы «Квартета И». Отечественная фантастика «Рубеж» с Павлом Прилучным собрала 62 млн, что принесло ей пятое место. Топ-10 замыкает отечественный рекордсмен «Движение вверх», прибавивший к 2,9 млрд еще 19 млн.

— Российской картине «Лед» удалось заработать более 1 млрд рублей всего за 12 дней. Это 10-й российский фильм за всю историю, преодолевший эту отметку, — отметила в разговоре с «Известиями» киноэксперт Ольга Зинякова. — У картины отличные отзывы, а значит, она и в ближайшие недели заработает на сарафанном радио. В прокате пока не ожидается крупного релиза схожего жанра, поэтому у романтической драмы Олега Трофима есть все шансы приблизиться по сборам к другим нашумевшим российским картинам: драме «Экипаж» и историческому блокбастеру «Викинг» (собравшими более 1,5 млрд рублей. — «Известия»).

Хорошие шансы развить успех и у комедии «О чем говорят мужчины. Продолжение», которая по стартовым сборам уже обогнала достижения предыдущих двух частей. По словам Ольги Зиняковой, на результатах сказывается долгое ожидание — публика успела соскучиться, так как вторая часть выходила в прокат в декабре 2011 года. Кроме того, «Квартет И» «по-прежнему держит очень высокую планку в комедийном жанре», отмечает эксперт.

На третьем месте расположился новый кинокомикс из вселенной Marvel «Черная Пантера» (127 млн), который пока шел лишь в форматах Imax и Luxe. С понедельника фильм выходит в полноценный прокат и, по всей видимости, захватит лидерство. На четвертой позиции оказался другой голливудский релиз, комедия «Ночные игры» с Джейсоном Бейтманом и Рэйчел МакАдамс, собравшая 75 млн рублей.

Гораздо меньше заработали участники «оскаровской» гонки, два триллера от признанных классиков — «Все деньги мира» Ридли Скотта (28 млн) и «Секретное досье» Стивена Спилберга (19 млн, а с учетом предварительных показов — 25).

В четверг на экраны выйдут сразу четыре премьеры российского производства. Это приключенческий фильм с участием Антонио Бандераса «За гранью реальности», мелодрама «Купи меня», спортивная драма «Со дна вершины» и биографический фильм «Довлатов». Работу Алексея Германа-младшего высоко оценили критики, а на только что завершившемся Берлинском кинофестивале картина получила приз за особые художественные достижения.

«Довлатов», где, помимо прочих, снялись Данила Козловский, Елена Лядова и Антон Шагин, выходит в экспериментальном формате. Фильм будет идти в кинотеатрах всего один уикенд (четыре дня), поэтому всем желающим посмотреть кино на большом экране следует заранее купить билет.

Также в прокат выходит триллер «Погружение» с Джеймсом МакЭвоем и Алисией Викандер, и два мультфильма — «Мэри и ведьмин цветок» от ученика Хаяо Миядзаки из Японии и «Поднять якоря!» из Норвегии.