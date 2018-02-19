«Лёд» ставит рекорды

Чарт уикенда вновь возглавил российский фильм и снова — спортивная драма. «Лёд» Олега Трофима вышел на экраны в среду, 14 февраля, и побил рекорд сборов в первый день, который четыре года держал «Вий». По данным ЕАИС, фильм о фигуристке сначала заработал 87 млн рублей, а затем прибавил к этой сумме еще 422 млн за первый уикенд, что дает пятый стартовый результат среди всех отечественных релизов.

— В целом стартовые показатели романтической драмы «Лёд» превзошли ожидания индустрии, но мы думаем, что фильм и дальше будет показывать хорошую динамику в прокате. У «Льда» есть все шансы сохранить лидерство, ­— отметила в разговоре с «Известиями» президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова. Это трогательное, тонкое, но в то же время легкое и понятное для широкой аудитории кино, которое заставляет зрителей и плакать, и смеяться. Трио молодых, но уже известных актеров — Аглая Тарасова, Александр Петров и Милош Бикович — отлично смотрелось на большом экране.

В этот уикенд отечественное кино записало на свой счет еще один рекорд. Российскому фильму впервые покорилась планка в 3 млрд рублей. Картина «Движение вверх» Антона Мегердичева стала трижды миллиардером пока с учетом СНГ, но уже в ближайшее время догонит и по России. В этот уикенд лента собрала в кинотеатрах страны 24 млн (всего за восемь недель — 2,887 млрд).

«Лёд» и «Движение вверх» расположились соответственно на первом и третьем местах. На вторую строчку со сборами в 103 млн спустился лидер прошлого уикенда, третья часть скандальной франшизы по романам Э.Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков свободы». За «Движением вверх» расположились «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Женщины против мужчин: Крымские каникулы».

«Три билборда...», черная комедия Мартина МакДоны, главный фаворит «оскаровской» гонки и лучший фильм года по версии Британской киноакадемии, собрала еще 23 млн рублей (что дает более чем 136 млн — отличный результат для своего сегмента). Чуть меньше, 21 млн, собрали «Женщины...», отечественная комедия с общими сборами 99 млн рублей. Это меньше результатов первой части, вышедшей в 2015 году, но, очевидно, достаточно, чтобы окупить производственные затраты.

— Зрителей ожидает насыщенный праздничный уикенд, — отметила Ольга Зинякова. — Снова в борьбу за лидерство вступит отечественная лента — продолжение комедии «О чем говорят мужчины». Среди новинок — получивший две номинации на «Оскар» триллер Стивена Спилберга «Секретное досье» с Мэрил Стрип и Томом Хэнксом, криминальная драма Ридли Скотта «Все деньги мира» и боевик «Ночные игры».

Также в прокате российский фантастический военный фильм «Рубеж» с Павлом Прилучным и боевик с Джейсоном Момоа «Дикий». Несмотря на то, что эти проекты выходят в прокат в преддверии мужского праздника, они будут интересны и женской аудитории.

Для поклонников альтернативного контента в сети "Каро" пройдет ретроспектива бельгийского режиссера Жако ван Дормеля («Господин Никто»), который лично посетит показ в киноцентре «Октябрь». Там же можно будет увидеть лучшие якутские фильмы года и прийти на фестиваль «Эпоха перемен», посвященный кино и медиа 1990-х. Среди прочего на большом экране покажут «Сибирского цирюльника», «Про уродов и людей» и «Змеиный источник».