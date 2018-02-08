«50 оттенков свободы» после штампа в паспорте

В преддверии Дня всех влюбленных в российский прокат вышел долгожданный триквел эротической трилогии Эрики Леонард Джеймс «50 оттенков свободы», снятый режиссером Джеймсом Фоули. Картина продолжает сказочную историю любви порочного миллиардера-красавчика Кристиана Грея (Джейми Дорнан) и теперь уже успешного издателя Анастейши Стил (Дакота Джонсон).

Напомним, что сиквел экранизации сенсационного романа «50 оттенков серого» — «На 50 оттенков темнее» — закончился предложением руки и сердца. И финальная третья часть предсказуемо началась со свадьбы.

В кадре — белоснежные кружева свадебного наряда Анастейши, звучат привычные фразы «пока смерть не разлучит нас» и «клянусь любить в болезни и здравии». Едва успев обменяться кольцами, молодожены спешат покинуть праздник.

Показывая беззаботный и роскошный медовый месяц влюбленных, Джеймс Фоули явно ориентировался на зрителей эпохи Instagram. Каждая локация просится в ленту соцсети. Пара смотрит спектакль в ложе Парижской оперы, катается на велосипедах по Парижу, гуляет по Лувру… В перерывах между поцелуями на фоне Эйфелевой башни и культурной программой новоиспеченные супруги нежатся в постели в люксе элитного отеля.

Следующую часть путешествия молодожены проводят у моря. Свадьба ничего не изменила в отношениях героев. Анастейша по-прежнему показывает свою независимость и характер (за что ее и полюбил требующий подчинения миллиардер) — загорает топлес, несмотря на строжайшие запреты ревнивого возлюбленного. Кристиан тоже не меняет привычек.

— Ты помнишь стоп-слово? — напоминает он правила игры. Впрочем, напоминание это скорее не для Анастейши, а для зрителя.

— Помню: лиловый! — шутит Анастейша, а потом всё же томно произносит «красный».

Романтику портит лишь нереалистичная сюжетная линия с очередным появлением в жизни супругов бывшего босса Анастейши — Джека Хайда (Эрик Джонсон). Бывший начальник, уволенный из издательства за домогательства к возлюбленной Грея, каким-то образом научился проникать в неприступные офисы, взламывать системы безопасности, пользоваться гаджетами, которые мы обычно видим в шпионских боевиках, и подрывать серверные, заметая следы. А дальше как по маслу: похищения, угрозы, требования денег, стрельба…

Зато сцен, за счет которых возрастной ценз картины достиг предельных «18+», в третьей части стало еще больше. Чаще всего в центре внимания — Дакота Джонсон. Но, помимо пикантных моментов, сценаристы не забыли и о диалогах, наконец поработав над качеством текста. Банальные фразы, которыми изобиловал второй фильм, вроде «Я поужинаю с тобой, потому что я голодная» или «Если я продолжу плакать, у меня будет обезвоживание», уступили место неглупым репликам с вкраплениями юмора.

Так, например, на вопрос новой домработницы о предпочтениях Аны та испуганно отвечает: «В каком смысле?» А когда телохранители новоиспеченной миссис Грей в момент задержания преступника говорят, что у них нет наручников, девушка радостно вскрикивает: «У меня есть!» И после смущенных взглядов бодигардов поясняет: «Ну, в смысле, я могу поискать».