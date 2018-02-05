Российское кино снова в лидерах

Снова на вершине чарта оказался отечественный фильм. Триллер «Селфи» с Константином Хабенским собрал, по данным единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) , 116 млн рублей, слегка обогнав долгожителя нашего проката спортивную драму «Движение вверх». В шестой уикенд самый кассовый российский фильм записал на свой счет еще 105 млн и довел общий бокс-офис до 2,764 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что фильм про советских баскетболистов имеет все шансы первым среди отечественных релизов собрать больше 3 млрд.

— «Движение вверх» продолжает очень стойко держаться в прокате, однако шансов догнать «Аватар» становится меньше, — отметил в беседе с «Известиями» глава отдела аналитики «Бюллетеня кинопрокатчика» Андрей Белый. — Пока российский фильм еще опережает «Аватар» по сборам за аналогичный период, но стал уступать по динамике. Хотя это всё равно отличный результат, и покорение рубежа в 3 млрд российскому фильму обеспечено.

Также эксперт отметил, что российский «Селфи» выступил на уровне западных триллеров последних лет («Девушка в поезде» и «Исчезнувшая»), но уступил показателям предыдущих экранизаций Сергея Минаева – «Духless» и «Духless 2». Финальные сборы, скорее всего, составят до 250 млн рублей.

На третью строчку спустился лидер прошлой недели, заключительная часть молодежной антиутопии «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти», прибавивший еще 100 млн рублей и собравший в общей сложности 384 млн. Третий фильм работает на уровне предыдущих частей голливудской франшизы, каждая из которых заработала в российском прокате более 500 млн рублей.

Замыкают пятерку лучших «Короче» и «Приключения Паддингтона 2». Сатирическая комедия с Мэттом Деймоном собрала 70 млн рублей, что повторяет результаты предыдущих комедийных релизов прокатчика. Сиквел британской семейной комедии про медвежонка Паддингтона заработал в свой третий уикенд почти 49 млн, что дает 258 млн общей кассы. Из-за смазанного старта (по причине поздней выдачи прокатного удостоверения фильм вышел на два дня позже объявленной даты) сборы первой части (около 400 млн) уже точно не повторить.

Мощный старт показал один из оскаровских фаворитов, черная комедия «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Картина собрала почти столько же, сколько тремя неделями ранее ее главный конкурент «Форма воды» Гильермо дель Торо (45 млн), но при вдвое меньшем количестве сеансов. Как считает Андрей Белый, фильм Мартина МакДоны, благодаря отличному сарафанному радио, должен хорошо работать «на длинной дистанции». Другая черная комедия с хорошими перспективами на «Оскар», «Тоня против всех» с Марго Робби, собрала только 9 млн. Та же «Форма воды» в третий уикенд заработала 11 млн (всего 115).