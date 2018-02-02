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Все против Тони

Черная комедия Крэйга Гиллеспи рассказывает об обратной стороне американской мечты
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Фото: Capella Film
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В российском прокате — «Тоня против всех», черная комедия Крэйга Гиллеспи («Ночь страха») о скандально известной фигуристке. На основе интервью участников и очевидцев фильм пересказывает жизнь Тони Хардинг, некогда восходящей звезды американского фигурного катания, которая так и не смогла стать олимпийской чемпионкой, но заставила весь мир себя ненавидеть. Марго Робби уже прочат «Оскар» за главную женскую роль, но еще больше шансов на статуэтку за роль второго плана у невероятной Эллисон Дженни, сыгравшей мать фигуристки.

Бывшие супруги Тоня (Марго Робби) и Джефф (Себастьян Стэн), сидя за десятки километров друг от друга, рассказывают на камеру свою версию событий, путаясь в деталях и перекладывая вину на всех, кого только можно. Они познакомились, когда Тоня была подростком и выигрывала юниорские чемпионаты. Уже тогда она умела делать тройной аксель — первая среди девушек!

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Но чем дальше Тоня продвигается вперед, тем сильнее сопротивление. Несмотря на очевидный талант, жюри занижает ей оценки и со скрипом пускает на международные соревнования — уж слишком груба и несносна эта девочка из трудной семьи. А американский спортсмен должен воплощать лучшие качества нации. Вскоре Тоня, к всеобщему удовлетворению, подтвердит худшие опасения на свой счет.

Если бы не точно выдержанный градус сарказма, смотреть этот фильм было бы сложно. При желании ровно те же события можно было пересказать в жанре душераздирающей драмы о трудном детстве и крахе надежд. Мама — домашний тиран, вечно дымит сигаретой. Отец — мямля, сбежавший от семейных неурядиц в другой город. Наконец, муж, недалекий и вспыльчивый, всегда готовый отвесить оплеуху.

Но «Тоня против всех» — это черная комедия, и, строго говоря, она вовсе не о конкретной трагической судьбе, а о том, как на самом деле работает знаменитая «американская мечта», одна из базовых частей национального кода. Как известно, Америка всегда любила амбициозных выскочек. Тех, кто с самого дна умудряется запрыгнуть в стратосферу благодаря кропотливому труду и таланту. Однако механизм этот не настолько демократичен, как кажется.

Кинозвезды и стартаперы, певцы и спортсмены — это современные боги секулярного мира, и, как все божества, они обязаны являть собой полное совершенство. Мало просто хорошо петь на сцене или делать тройной аксель на льду. Ты обязан быть показательно красивым: в личной жизни безупречен, благороден в отношении с людьми и всем своим видом должен транслировать непреходящие ценности. Любые отклонения от идеального образа быстро низвергают полубога в мир таблоидов и низких гонораров.

Тоня Хардинг и ее муж Джефф были одними из тех, кто не смог пройти входной ценз на Олимп и поэтому решил сжульничать. Однако должной сноровки они проявить не смогли и на личном опыте познакомились с обратной стороной «американской мечты». Америка жаждет не только любить — ей обязательно нужен кто-то, кого можно ненавидеть.

«Тоня против всех» Крэйга Гиллеспи — в хорошем смысле «оскаровский» фильм, в меру зрительский и не без творческих амбиций. Не апология несчастной спортсменки (хотя Тоню в итоге действительно становится жаль), а скорее призыв к более сложной картине мира, где не бывает стопроцентно плохих и стопроцентно хороших. Когда гладиаторы пускают друг другу кровь ради веселья публики, галдящая толпа становится не меньшим соучастником преступления.

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