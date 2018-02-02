Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Селфи» (18+)

Режиссер: Николай Хомерики, в ролях: Константин Хабенский, Юлия Хлынина, Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Северия Янушаускайте

Он копировал все — жесты, мимику, даже шутил так, что никто не заподозрил подмены. Богданов смотрел на экран, как в зеркало. Двойник вел его телепередачу, встречался с его фанатами-читателями, жил с его женщинами, выпивал в баре с его друзьями… Публичный, остроумный и циничный Богданов лишился всего, чего добивался годами. Он отчетливо понял: копия лучше и честнее его самого. И только дочь хотела вернуть истинного Богданова…

Рейтинг «Известий»: 5

«Тоня против всех» (18+)

Режиссер: Крейг Гиллеспи, в ролях: Марго Робби, Эллисон Дженни, Себастьян Стэн

Фото: Capella Film

Серебряная медалистка чемпионата мира по фигурному катанию Тоня Хардинг стала первой в США спортсменкой, исполнившей на соревнованиях тройной аксель, но в историю мирового спорта вошла из-за происшествия. В 1994 году бывший муж Хардинг организовал нападение на коллегу спортсменки Нэнси Керриган, чтобы обеспечить экс-супруге место в олимпийской сборной США...

Рейтинг «Известий»: 8

«Эйфория» (16+)

Режиссер: Лиза Лангсет, в ролях: Алисия Викандер, Ева Грин, Шарлотта Рэмплинг, Чарльз Дэнс, Марк Стэнли

Фото: Экспонента

Эмили и Инес совершают путешествие по Европе, которое должно закончиться в «самом прекрасном месте на свете». Именно там Эмили хочет прожить свою «идеальную жизнь» и уйти навсегда из этого мира. Но Инес, поставленная перед фактом, совсем не готова безропотно принять это странное решение и пытается вырваться из «клуба самоубийц».

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (18+)

Режиссер: Мартин МакДона, в ролях: Фрэнсис МакДорманд, Вуди Харрельсон, Сэм Рокуэлл, Джон Хоукс, Питер Динклэйдж, Калеб Лэндри Джонс, Лукас Хеджес, Эбби Корниш

Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ

Спустя несколько месяцев после убийства дочери Милдред Хейс преступники так и не найдены. Отчаявшаяся женщина решается на смелый шаг, арендуя на въезде в город три билборда с посланием к авторитетному главе полиции Уильяму Уиллоуби. Когда в ситуацию оказывается втянут еще и заместитель шерифа офицер Диксон, инфантильный маменькин сынок со склонностью к насилию, борьба между Милдред и властями города только усугубляется.

Рейтинг «Известий»: 9

«Беги, Алиса, беги» (16+)

Фото: пресс-служба «Московского театра на Таганке»

В честь 80-летия со дня рождения Владимира Высоцкого режиссер Максим Диденко поставил спектакль, основанный на аудиопластинке известного барда «Алиса в Стране чудес». Подобно тому как сам Высоцкий в свое время интерпретировал Льюиса Кэрролла, создатели спектакля переосмыслили произведение Высоцкого. Новую пьесу о приключениях Алисы написал драматург Валерий Печейкин, а художник Мария Трегубова создала для постановки масштабные декорации.

2 февраля, 19.00, Театр на Таганке

«Веселый солдат» (16+)

Фото: пресс-служба Москвоского Губернского театра/Анна Коонен

В основе спектакля — одноименная повесть Виктора Астафьева, который прошел всю Великую Отечественную. Главным героем спектакля становится сам писатель. История солдата Вити — рассказ о «другой войне», на которой не только воевали, но и жили.

2 февраля, 19.00, Московский Губернский театр

«Жена» (16+)

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Режиссер Михаил Станкевич представил интерпретацию одноименного рассказа Антона Чехова. Спектакль — о взаимоотношениях близких и в то же время безмерно далеких друг от друга людей. В главных ролях Сергей Угрюмов и Ирина Пегова.

2 февраля, 19.00, Московский театр-студия под руководством Олега Табакова

«Разговоры после…» (16+)

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Молодой режиссер Данил Чащин поставил спектакль по пьесе французской актрисы и драматурга Ясмины Реза. Ведущие артисты театра разыгрывают один день из жизни большой семьи после похорон отца. С экрана за ними наблюдает призрак главы семейства, в образе которого выступил Андрей Смоляков.

3 февраля, 19.00, Московский театр-студия под руководством Олега Табакова, сцена на Чистых Прудах

«Светлый путь 19.17» (18+)

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

К 100-летию русской революции режиссер Александр Молочников поставил спектакль, посвященный великой советской утопии. По сюжету, печник Макар (Артем Быстров) получает вместо сердца пламенный мотор. Подарок исходит от революционного триумвирата в составе Ленина (Игорь Верник), Троцкого (Артем Соколов), Крупской (Инга Оболдина) и примкнувшей к ним Коллонтай (Паулина Андреева). Теперь Макар разъезжает по городам и весям, агитируя народ за светлое будущее.

3 февраля, 19.00, МХТ им. А.П. Чехова

Рейтинг «Известий»: 6

«Гаргантюа и Пантагрюэль» (18+)

Фото: ТАСС/ Артем Геодакян

Знаменитый на весь мир роман французского писателя Франсуа Рабле в постановке Константина Богомолова. В спектакле, главные роли в котором исполнили Виктор Вержбицкий, Сергей Чонишвили и Дарья Мороз, режиссер исследует природу человеческого тела. Богомолов отказывается от политических, религиозных и социальных линий романа, чтобы полностью сфокусировать внимание зрителя на человеческой природе.

3 февраля, 19.00, Театр Наций

«Сны господина де Мольера» (16+)

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Постановка режиссера Павла Сафонова по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош» привлечет в театр любителей ярких сценографических решений. Спектакль назван «снами», потому что действительность, по мнению режиссера, порой напоминает дурной сон.

4 февраля, 19.00, «Ленком»

«Невидимые миру слезы» (12+)

Спектакль по рассказам и одноактным пьесам А.П. Чехова. Жанровая палитра — от фарса-бурлеска до трагикомедии. Три актера — Светлана Рябова, Олег Вавилов и Олег Кассин — играют в общей сложности девять ролей.

4 февраля, 19.00, Театр сатиры, сцена «Чердак сатиры»

«Мама, я меломан» (12+)

Фото: пресс-служба Московской консерватории

Третий концерт нового проекта Московской филармонии для неофитов. Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением маэстро Дмитрия Крюкова исполнит произведения Баха, Бетховена, Вагнера, Грига и Свиридова, выбранные самими слушателями с помощью интернет-голосования. Вести концерт будет музыкальный критик Ярослав Тимофеев. За час до концерта состоится лекция, на которой слушатели смогут больше узнать о программе.

3 февраля, 23.00, Концертный зал имени П.И. Чайковского

«Ставки на гласность. Аукцион «Сотбис» в Москве, 1988» (6+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В 1988 году в Москве прошел первый аукцион Sotheby's. На продажу тогда было выставлено более сотни произведений русских художников — как авангардистов первой половины века, так и нонконформистов эпохи застоя. Аукцион привлек коллекционеров из разных стран и стал ярким событием в художественной жизни позднего СССР. На выставке «Гаража» представлена видеозапись торгов, выдержки из интервью с организаторами и художниками — участниками аукциона, VR-инсталляция, которая позволяет посетителям «поприсутствовать» там, и различные архивные материалы. Экспозиция также включает некоторые произведения, участвовавшие в торгах.

До 28 февраля, Музей современного искусства «Гараж»

Рейтинг «Известий»: 7

«Вл. Высоцкий — 80 лет спустя. И другие...»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

К юбилею Владимира Высоцкого открылась выставка фотографа Валерия Плотникова. Главным экспонатом стал любимый портрет барда: на черно-белом снимке артист запечатлен с бородой, в джинсовой рубашке и с распятием на шее. Валерий Плотников снимал Высоцкого на протяжении 13 лет. Фотосессии устраивал в Театре на Таганке, на съемочной площадке, в студии, на кухне, в квартире родственников. Экспозиция включает снимки других выдающихся людей XX века.

До 30 апреля, Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой, выставочное пространство Основной и Новой сцен

Рейтинг «Известий»: 7