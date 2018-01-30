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Взгляд на Высоцкого

Выставка фотографа Валерия Плотникова демонстрирует снимки барда в окружении портретов других звезд XX века
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой открылась выставка Валерия Плотникова «Вл. Высоцкий — 80 лет спустя. И другие...». Фотограф посвятил проект не только барду, поэту, кумиру, но и другим выдающимся людям XX века. Но все-таки главным экспонатом стал любимый портрет Владимира Высоцкого работы Плотникова. На черно-белом снимке артист запечатлен с бородой, в джинсовой рубашке и с распятием на шее.

Валерий Плотников снимал Владимира Семеновича на протяжении 13 лет. Фотосессии устраивал в Театре на Таганке, на съемочной площадке, в студии, на кухне, в квартире родственников. Не все фото вошли в историю. Что-то отправилось в корзину.

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— Какие-то кадры не состоялись, потому что у Володи был достаточно сложный характер, — рассказал Валерий Плотников. — Не могу сказать, что он не желал сниматься, но точно — уклонялся от этого. Его можно понять: на тот момент никому это не было нужно. Когда я снимал Высоцкого, это было не ради заработка. Скорее, сплошное расстройство: пленка, печать — всё стоило денег. Да и Володя не подпускал близко незнакомых фотографов.

Помимо изображений Высоцкого, на выставке есть и портреты других кумиров. Друбич, Смоктуновский, Соловей, Вертинская, Купченко, Дапкунайте, Хабенский, Неелова... Множество отечественных и западных знаменитостей. Водя гостей по вернисажу, фотограф загадывал загадки: «А кто этот импозантный мужчина на фото? Не узнаете? А ведь это Трумен Капоте — тот, что написал «Завтрак у Тиффани».

— С юности я находился в особой среде, вокруг были уникальные люди — Лев Додин, Сергей Соловьев, Сергей Довлатов, Иосиф Бродский и многие другие, — рассказывает Валерий Плотников. — И я сам решил, что этих людей я должен запечатлеть.

Многие из героев работ Валерия Плотникова пришли поздравить его с выставкой и получить автограф автора на собственном портрете.

— Эта выставка для меня — прежде всего Валерий Плотников и в меньшей степени — Высоцкий, — поделилась впечатлениями актриса Алла Демидова. — Валера в первую очередь очень хороший портретист. Какое-то время назад он и меня много снимал, на выставке есть несколько моих фотографий.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Актриса театра и кино Алла Демидова
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Актриса Наталья Аринбасарова тоже неоднократно попадала в объектив фотографа. Впервые это произошло, еще когда она была студенткой ВГИКа.

— Свой портрет с разметанными волосами на сене я очень люблю, — призналась Наталья Аринбасарова. — Я уже видела неоднократно, как молодые актрисы пытаются повторить нашу с Валерой фотосессию, но ничего у них не получается. Этот кадр Плотников сделал во время съемок дипломного фильма Никиты Михалкова «Спокойный день в конце войны». Это, наверно, 1969 год. Валера приезжал и фотографировал на площадке молодых Юру Богатырева, Александра Кайдановского, Сашу Пороховщикова, Льва Дурова, ну и Никиту. Потом все они стали звездами нашего кино.

Разглядывая свои фотографии, артисты вспоминали молодость и улыбались. Не сходила улыбка и с лица Олега Меньшикова, худрука Театра им. Ермоловой. На выставке есть с десяток его портретов. С подачи Олега Евгеньевича и появилась эта экспозиция. Несколько лет назад в стенах Ермоловского у Плотникова уже была камерная выставка. На этот раз худрук предоставил под творчество портретиста всё фойе театра — как основной, так и новой сцены.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Фотограф Валерий Плотников и художественный руководитель Театра имени М.Н.Ермоловой Олег Меньшиков

Чтобы попасть на выставку, достаточно купить билет на любой спектакль Театра Ермоловой. Работы фотографа будут находиться здесь до конца апреля.

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