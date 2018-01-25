Пользователи «Одноклассников» назвали любимые песни Высоцкого

В «Одноклассниках» прошел опрос, приуроченный к 80-летию со дня рождения актера, поэта и исполнителя Владимира Высоцкого. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем iz.ru в четверг, 25 января.

Пользователи соцсети с помощью хештега #Высоцкому80 делились любимыми песнями артиста, а также воспоминаниями о его самых известных ролях и выступлениях. Опрос, участниками которого стали более 25 тыс. человек, показал, что самая популярная песня исполнителя — «Я не люблю». В качестве одной из любимых ее указали 19,3% респондентов.

В пятерке лидеров также оказались «Кони привередливые» (16,9%), «Он не вернулся из боя» (14,5%), «Песня о друге» (14,3%) и «Дом хрустальный» (14,2%).

«Интересно, что по числу прослушиваний в разделе «Музыка» социальной сети песни «Я не люблю» и «Он не вернулся из боя» — также одни из самых популярных среди пользователей. Также в ОК часто слушают песни «Скалолазка», «Баллада о детстве» и «Тот, который не стрелял»», — говорится в пресс-релизе.

25 января Россия отмечает 80 лет со дня рождения актера, поэта и исполнителя Владимира Высоцкого. По случаю юбилея певца в столице пройдут десятки мероприятий. В частности, в Кремлевском дворце состоится спектакль «Высоцкий. Рождение легенды», а в театре «У Никитских ворот» — постановка по прозе артиста «Роман о девочках». Также в Доме Высоцкого на Таганке организована выставка «Я, конечно, вернусь». 24 января мероприятие посетил президент РФ Владимир Путин.