Первый музей Владимира Высоцкого открылся в Крыму

Первый музей, мемориальная доска и аллея имени Владимира Семеновича Высоцкого открылись в Грэсовском поселке Симферополя в Крыму

Вчера, 25 января, в честь поэта, актера и автора-исполнителя Владимира Семеновича Высоцкого в день его 80-летия на территории организации «Баумикс» состоялось торжественное открытие аллеи, мемориальной доски и первого музея на полуострове Крым.

По словам генерального директора предприятия Валерия Сидоренко, сложностей с наполнением экспонатами музея практически не было: люди сами несли брошюры, книги, пластинки и другие вещи, связанные с поэтом, передает ИА «Крыминформ».

Музей планирует расширять и дополнять представленную экспозицию. В Краснодаре заказан бюст Высоцкого, его должны изготовить и привезти. Все посвященные Владимиру Семеновичу объекты созданы и открыты с разрешения его сына Никиты Высоцкого.

Отмечается, что Владимир Высоцкий выступал в том самом помещении, где разместился музей. Было это в начале 70-х годов прошлого века, выступление длилось порядка 40 минут. Поэт и бард Владимир Грачев предполагает, что Высоцкого удалось пригласить в помещение 63-й передвижной механизированной автоколонны и выступить перед рабочими, когда он приезжал на съемки фильма «Плохой хороший человек» в Евпатории.