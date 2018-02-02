Роковые красавицы Брюллова

Первым выставочным проектом Третьяковской галереи в 2018 году стала экспозиция портретов кисти Карла Брюллова. Восемь полотен — на первый взгляд, не самое масштабное собрание. Однако для столичной публики это редкая возможность увидеть произведения, которые до сих пор в Москве не демонстрировались и большую часть времени были недоступны для зрителей вообще .

Семь из восьми работ предоставил частный коллекционер, потомок старшего брата Брюллова. «Портрет аббата» (конец 1830-х) всегда семье и принадлежал, остальное было приобретено уже нынешним владельцем. Восьмая картина — «Портрет А.К. Демидовой» (1836-37) — приехала из Константиновского дворца, куда, в свою очередь, попала из знаменитого собрания Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской.

После смерти великого виолончелиста Вишневская решила выставить их совместную коллекцию живописи на продажу. Желая не допустить «распыления» шедевров по миру, все работы купил Алишер Усманов, который затем подарил их государству. С тех пор собрание хранится в Константиновском дворце, и новая выставка Третьяковки — первый за 10 лет выезд «Портрета А.К. Демидовой» из Северной столицы.

Именно это полотно притягивает основное внимание: дама в пышном зеленом тюрбане и светлом изысканном платье, обнажающем покатые плечи, царственно и немного печально смотрит на зрителя. Во взгляде читается трагедия Авроры Карловны, урожденной Шернваль. Еще до брака с Павлом Демидовым она дважды пыталась выйти замуж — и оба раза ее женихи умирали (один скончался прямо в день свадьбы). С Демидовым Аврора тоже прожила недолго, овдовев через пять лет. Но именно в период этого краткого замужества Брюллов создал великолепный портрет «роковой красавицы».

Не менее драматичная история стоит за «Портретом молодой женщины у фортепьяно» (1838). В модели

исследователи склонны видеть супругу Брюллова Эмилию Тимм. Дочь рижского бургомистра была пианисткой, поэтому влюбленный художник изобразил ее у рояля. Воздушное белое платье и ландыши в вазе символизируют чистоту девушки.

В том же году Брюллов женился на Эмилии, однако брак продлился всего два месяца. Судачили, что невеста на момент венчания была уже не столь чиста, чем смертельно разочаровала великого романтика. По другой версии, 18-летняя девушка не перенесла постоянной ревности немолодого мужа и попросту сбежала от него. Брюллов, кстати, оказался не единственным гением, с которым жизнь свела Эмилию — уже после развода она стала ученицей Шопена, а у нее самой учился Антон Рубинштейн.

Несколько работ на выставке явно перекликаются с картинами из постоянной экспозиции. Это, например, «Портрет великой княгини Елены Павловны» (в 1828–1829 годах художник написал несколько вариантов, один из которых хранится в галерее) и «Автопортрет» 1849 года (авторское повторение знаменитого третьяковского полотна 1848 года). Посетители музея могут сравнить их с более известными аналогами, размещенными в соседнем зале. Правда, было бы логичнее расположить произведения из частного собрания «лицом к лицу» со своими третьяковскими «близнецами».

Зато в пространстве выставки можно увидеть еще один автопортрет — ранний. 30-летний Брюллов изобразил себя кудрявым романтичным юношей, и некоторая эскизность, отсутствие проработки деталей (чем так славятся заказные работы мастера) лишь усиливает шарм, спонтанность образа.

Есть здесь и конный портрет Анатолия Демидова, напоминающий о знаменитой «Всаднице» (та же поза у лошади, похожая горделивая осанка наездника, не обошлось даже без лающей собаки внизу справа), и групповое изображение — художник запечатлел Екатерину Петровну Гагарину с детьми… В общем, при всей камерности и сфокусированности представленного собрания жанровый диапазон выставки достаточно широк. А возникающий рефреном диалог с постоянной экспозицией добавляет многомерности этому скромному, но изящному, как модели Брюллова, проекту.