Прощание с «Заоблачными лесами»

В Новой Третьяковке прошла церемония закрытия VII Московской международной биеннале современного искусства. Гости, ранее не успевшие познакомиться с основной экспозицией авторства японского куратора Юко Хасегава, получили возможность пройтись по залам в сопровождении экскурсоводов. Для остальных посетителей мероприятия это был хороший повод обсудить итоги биеннале и в последний раз взглянуть на понравившиеся работы.

Официальная часть прошла на втором этаже здания. У Башни Татлина собрались основатель и почетный комиссар Московской биеннале Иосиф Бакштейн, основатель Института русского реалистического искусства Алексей Ананьев, глава рейтингового агентства InArt Ксения Подойницына, художник Дмитрий Гутов и другие видные деятели российской арт-среды.

Перед гостями выступила президент биеннале Юлия Музыкантская.

— За четыре месяца, что проходила биеннале, нас посетило более 130 тыс. человек. Это больше, чем было у предыдущих биеннале. Кроме того, впервые мы проводим основной проект в крупнейшем государственном музее — Третьяковской галерее, — отметила Юлия Музыкантская.

Говоря о будущем смотра, Юлия Музыкантская сообщила, что работа над VIII Московской биеннале уже начата. Кроме того, возможно, у проекта будет региональное продолжение.

— Очень важный этап — наш совместный проект с Государственным институтом искусствознания: коллеги уже год делают для нас большую исследовательскую программу современного искусства в регионах, — поделилась президент Московской биеннале.

В основной экспозиции — «Заоблачные леса» — приняли участие 52 художника из 25 стран мира. В том числе девять российских мастеров и творческих объединений. Работы наших соотечественников не только органично вписались в международный контекст, но и оказались в числе наиболее ярких экспонатов, емко сформулировавших саму идею «Заоблачных лесов». Так, путешествие начинается с инсталляции бурятского скульптора Даши Намдакова «Хранитель Байкала». Напечатанный на 3D-принтере объект в виде древнего дерева «оживает», если надеть очки виртуальной реальности. В них зритель видит вокруг себя безлюдные просторы байкальского острова Ольхон и то самое дерево, в которое можно буквально войти.

Русский же проект и завершает экспозицию. Деревянные скульптуры красноярского художника Алексея Мартинса, нарочито грубо сколоченные из досок, изображают различных животных. И этот контраст между брутальностью и нежностью становится красивой метафорой дикой природы, подчас непривычной, некомфортной для «компьютерного» человека, но всё же бесконечно притягательной.

— Мои скульптуры напрямую связаны с сибирской идентичностью и понятием леса. Это мутировавший художественный лес, где живут какие-то звери и прочие существа. Мне кажется, что в «сюжетной» цепочке, которую выстраивал куратор на биеннале, мои работы символизируют лес, в который мы приходим через «облака» Бьорк, — рассказал «Известиям» Алексей Мартинс.

Привлечение крупнейших зарубежных звезд — еще одна заслуга организаторов и куратора. Помимо Бьорк, чьи эксперименты на ниве современного искусства вызвали закономерный ажиотаж (на сеансы с использованием шлемов виртуальной реальности приходилось записываться заранее, чтобы не стоять в очереди), москвичи впервые смогли познакомиться со скульптурным творчеством Мэтью Барни. Ранее он представлял у нас только свои фильмы — на II Московской биеннале.