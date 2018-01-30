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Смазанное «Селфи»

Рассказ писателя Сергея Минаева о богатом прожигателе жизни оформился в трилогию
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Фото: WDSSPR
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В прокат выходит третий фильм по романам писателя и журналиста Сергея Минаева. Это — «Селфи», снятое режиссером Николаем Хомерики. Главного героя на этот раз играет не Данила Козловский, а Константин Хабенский, но местом действия, как и в двух «Духless», остается Москва, вернее — круг богатых прожигателей жизни, до сих пор уверенных, что гламур не умер.

Сценарий писал тоже Сергей Минаев, и в каком-то смысле этот фильм действительно селфи. Автопортрет. Только в виде кино, а не фото. Как признался сам автор, фильм получился автобиографическим и происходящее на экране для него личная история.

Селфи с золотым орлом
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Писатель по фамилии Богданов богат, успешен и знаменит. Ведет популярное ток-шоу на телевидении, гоняет на крутом внедорожнике и не знает отбоя от поклонниц. Но, как говорил герой Армена Джигарханяна из культового фильма «Место встречи изменить нельзя», «кабаки и женщины доведут до цугундера». Примерно это и произошло с Богдановым — будучи сильно нетрезвым, он провел бурную ночь со своей помощницей (Юлия Хлынина), а наутро обнаружил, что девушка мертва. Увлечение нетрадиционными эротическими практиками до добра не доводит, намекает зрителю автор сценария.

Итак, Богданов пьет, страдает от быта и бытия, и на этом вечном похмельном страдании зиждется его талант. Проблема в том, что наблюдать за страданиями писателя скучно — закадровый текст, повествующий о его гениальности, не вдохновляет: всё те же банальности из «пабликов» с цитатами известных людей. 

Более того, Богданов не вызывает ни малейшего сочувствия — как можно сопереживать герою, который ведет себя откровенно не по-джентльменски по отношению к бывшей жене, маленькой дочери, друзьям и даже любовницам? После преступления Богданов отправляется в бега, а его место тут же занимает некто, как две капли воды на него похожий. И всех, кроме Богданова, замена устраивает, поскольку двойник ведет себя намного порядочнее оригинала.

Константин Хабенский, сыгравший обоих персонажей, как всегда на высоте и благодаря тончайшим нюансам игры отлично справляется с задачей двойной сложности. Но даже его талант не спасает эту историю. «Селфи» получилось смазанным, и это закономерный итог — лайки в соцсетях набирает только фото с действительно интересным персонажем. В фильме же все проблемы Богданова выглядят надуманными: страдать ему абсолютно не из-за чего, кроме алкоголизма. Зрители давно уже догадались, чем дело кончится, а авторы тщетно пытаются удержать их внимание самобичеванием героя и кадрами погонь на роскошных автомобилях.

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