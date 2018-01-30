Смазанное «Селфи»

В прокат выходит третий фильм по романам писателя и журналиста Сергея Минаева. Это — «Селфи», снятое режиссером Николаем Хомерики. Главного героя на этот раз играет не Данила Козловский, а Константин Хабенский, но местом действия, как и в двух «Духless», остается Москва, вернее — круг богатых прожигателей жизни, до сих пор уверенных, что гламур не умер.

Сценарий писал тоже Сергей Минаев, и в каком-то смысле этот фильм действительно селфи. Автопортрет. Только в виде кино, а не фото. Как признался сам автор, фильм получился автобиографическим и происходящее на экране для него личная история.

Писатель по фамилии Богданов богат, успешен и знаменит. Ведет популярное ток-шоу на телевидении, гоняет на крутом внедорожнике и не знает отбоя от поклонниц. Но, как говорил герой Армена Джигарханяна из культового фильма «Место встречи изменить нельзя», «кабаки и женщины доведут до цугундера». Примерно это и произошло с Богдановым — будучи сильно нетрезвым, он провел бурную ночь со своей помощницей (Юлия Хлынина), а наутро обнаружил, что девушка мертва. Увлечение нетрадиционными эротическими практиками до добра не доводит, намекает зрителю автор сценария.

Итак, Богданов пьет, страдает от быта и бытия, и на этом вечном похмельном страдании зиждется его талант. Проблема в том, что наблюдать за страданиями писателя скучно — закадровый текст, повествующий о его гениальности, не вдохновляет : всё те же банальности из «пабликов» с цитатами известных людей.

Более того, Богданов не вызывает ни малейшего сочувствия — как можно сопереживать герою, который ведет себя откровенно не по-джентльменски по отношению к бывшей жене, маленькой дочери, друзьям и даже любовницам? После преступления Богданов отправляется в бега, а его место тут же занимает некто, как две капли воды на него похожий. И всех, кроме Богданова, замена устраивает, поскольку двойник ведет себя намного порядочнее оригинала.