Циничное селфи и билборд на могиле

Иногда для того, чтобы верно оценить собственную жизнь, нужно перестать быть самим собой. Но не слишком ли дорогой ценой дается такое знание? О том, какие фильмы непременно стоит посмотреть в предстоящие выходные, специально для портала iz.ru рассказал кинообозреватель РЕН ТВ.

«Селфи»

История двойников довольно распространенное явление в мировой культуре: о ней можно прочитать и у Эдгара По, и у Гофмана, и у многих других. Так что Сергею Минаеву, сценаристу картины и автору одноименной книги, к богатой традиции оставалось лишь добавить российские реалии. Главный герой Владимир Богданов — его играет Константин Хабенский — встречает свою ненастоящую версию. Более циничную. И всё тотчас же рушится: успешная карьера на телевидении, отношения с дочкой и бывшей женой. Пришло время задуматься: может, он сам прежде что-то делал не так?

Режиссер: Николай Хомерики

В ролях: Константин Хабенский, Юлия Хлынина, Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Северия Янушаускайте, Михаил Мухтасипов

«Тоня против всех»

Многие уже успели позабыть, что Марго Робби еще и очень хорошая драматическая актриса. Правда-правда, ей не только виртуозно удается держать бейсбольную биту в костюме Харли Квин, но и стоять на коньках. Ее героиня — скандальная фигуристка Тоня Хардинг. Какой бы вздорной она ни была, но в то время выполнить тройной аксель удавалось только ей. Впрочем, примером для всех она так и не стала. Обычно спортивные драмы рассказывают о положительных героях на пути к успеху. Здесь же всё наоборот. Думается, эта лента удивит многих зрителей.

Режиссер: Крэйг Гиллеспи

В ролях: Марго Робби, Себастьян Стэн, Эллисон Дженни, Джулианна Николсон, Пол Уолтер Хаузер, Бобби Каннавале, Бояна Новакович

«Эйфория»

Человеческое счастье зыбко. И многие утопии построены на призрачной надежде, что жизнь можно устроить гораздо лучше. Впрочем, не только жизнь, но и... смерть. Героиня Евы Грин прельстилась необычным предложением странного отеля, а заодно прихватила с собой подружку (ее сыграла Алисия Викандер). История мрачная и волнующая. Вдобавок в исполнении звездного дуэта.

Режиссер: Лиза Лангсет

В ролях: Алисия Викандер, Ева Грин, Шарлотта Рэмплинг, Чарльз Дэнс, Марк Стэнли, Адриан Лестер

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

«Золотой глобус» за лучший фильм и самый большой шанс на получение главной награды предстоящего «Оскара». Режиссер и драматург Мартин МакДона, которого многие знают по картине «Залечь на дно Брюгге», умеет мастерски прописывать характеры и диалоги. На этот раз таким ярким характером стал персонаж Фрэнсис МакДорманд. Решительная мать в одиночку сражается с халатностью полиции и при помощи билбордов подталкивает ее на расследование убийства своей дочери.

Режиссер: Мартин МакДона

В ролях: Фрэнсис МакДорманд, Вуди Харрельсон, Сэм Рокуэлл, Джон Хоукс, Питер Динклэйдж, Калеб Лэндри Джонс, Лукас Хеджес