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Объявлены номинанты на премию «Оскар»

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Фото: Global Look Prees/Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress
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Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар», об этом говорится в ее микроблоге в социальной сети Twitter.

В категории «Лучший фильм» номинированы «Темные времена», «Дюнкерк», «Прочь», «Леди Берд», «Форма воды», «Три билборда на границе Эббинга», «Миссури» «Секретное досье», «Призрачная нить», «Зови меня своим именем».

Мультфильм студии Pixar «Тайна Коко» был номинирован на премию в категории «Лучший анимационный фильм». Кроме того, на «Оскар» выдвинуты анимационные ленты «Фердинанд», «Босс-молокосос», «Добытчица» и «Ван Гог. С любовью, Винсент».

Среди режиссеров на премию претендуют:  Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Джодан Пил («Прочь»), Грета Гервиг («Леди Берд»), Пол Томас Андерсон («Призрачная нить»), Гильермо дель Торо («Форма воды»).

На получение премии «Лучший актер» выбраны британец Гари Олдман, исполнивший роль в фильме Темные времена, и американец Дензел Вашингтон, сыгравший в «Роман Израэл, Esq.» В номинации также представлены Дэниэл Дэй-Льюис («Призрачная нить»), Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем») и Дэниэл Калуя («Прочь»).

В список претенденток на премию в категории «Лучшая актриса» вошли Салли Хокинс («Форма воды»), Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Мэрил Стрип («Секретное досье»), Сирша Ронан («Леди Бёрд»), а также Марго Робби («Тоня против всех»).

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» был номинирован в категории «Лучший фильм на иностранном языке». 90-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 4 марта 2018 года. Ее ведущим второй год подряд будет телеведущий Джимми Киммел.

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