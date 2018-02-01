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Война одной матери

В новом фильме Мартина МакДоны жительница маленького городка противостоит коррумпированным полицейским
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Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ
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В прокат выходит фильм Мартина МакДоны «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», получивший «Золотой глобус» как лучший драматический фильм. Ранее британский сценарист снял только две полнометражные ленты: «Залечь на дно в Брюгге» (2008) и «Семь психопатов» (2012), но обе они стали хитами авторского кино и собрали урожай наград. Новая картина — не исключение. Но ее победа на «Золотом глобусе» стала символичной: темой церемонии стала борьба против домогательств в Голливуде, и сюжет «Трех билбордов» оказался созвучен общему настрою.

Фильм повествует о жизни американской глубинки, и даже снимал его МакДона в провинции, а не в студийных павильонах, что становится редкостью в современной киноиндустрии. Главная героиня — немолодая мать-одиночка Милдред Хейс — ждет, когда полиция найдет виновного в убийстве ее дочери. Но у полиции улик нет, дело попало в разряд «висяков», и постепенно о трагедии все забывают. Тогда Милдред выкупает рекламу на трех билбордах, стоящих на подъезде к городку, и размещает на них три намекающие фразы, в которых содержится упрек полиции и лично шерифу Уиллоуби...

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Полиции, конечно, такой скандал не нравится, и на Милдред начинают давить. А заодно и на ее коллег по работе и агентство, разместившее рекламу. Сын Милдред становится белой вороной в школе, расплачиваясь за упрямство матери. Но постепенно несгибаемая стойкость героини, в одиночку противостоящей всей городской полиции, а затем и всему городу и даже всей стране, заражает других. Если начал борьбу за правду — иди до конца, уверена Милдред. Тебе будут угрожать, тебя будут запугивать, ты потеряешь друзей и окажешься один против всех. Но если выдержишь, то добьешься справедливости. Которая, впрочем, ничего не изменит...

Опытный драматург МакДона умеет показать тончайшие нюансы человеческого характера, в котором плохое и хорошее так тесно переплетены, что иногда уже неясно, какой человек на самом деле. Разобраться можно, лишь оказавшись в экстренной ситуации, где все человеческие качества обостряются.

По сути, Милдред устраивает проверку на прочность всем: себе, полиции, обществу. Моральным принципам и нравственным ценностям. Она не побеждает, но и не проигрывает. Она просто напоминает всем, что люди — это не просто существа одного вида, живущие на одной территории, а нечто большее.

Главную роль блестяще сыграла оскароносная актриса Фрэнсис МакДорманд, а шерифа — постоянный актер МакДоны Вуди Харрельсон, которому не впервой браться за персонажей с «двойным дном». Шериф, олицетворяющий бездушие закона по отношению к маленькому человеку, дает Милдред пример мужества и открывается с неожиданной стороны.

В произведениях МакДоны всегда есть привкус абсурда, черный юмор и подспудно ощущаемое отчаяние человека перед непредсказуемостью и жестокостью мира. По сути, сюжет «Трех билбордов» происходит каждый день в любом городке любой страны. Но вот уметь эту обыденную историю рассказать так ярко и пронзительно — редкий талант. МакДона им обладает, и потому его фильмы расходятся на цитаты, а всего три полнометражные работы стоят иных длинных фильмографий.

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