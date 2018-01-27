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В Москве объявили лауреатов кинопремии «Золотой орел»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
На «Мосфильме» состоялась церемония вручения наград премии «Золотой орел» за заслуги в области российского кинематографа и телевидения за 2017 год
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Режиссер Клим Шипенко, завоевавший приз в номинации «Лучший фильм» за картину «Салют-7»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Ведущий церемонии Дмитрий Губерниев, актер Евгений Миронов и актриса Елизавета Боярская
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Продюсер Александр Роднянский получает приз за режиссера Андрея Звягинцева, завоевавшего приз в номинации «Лучшая режиссерская работа» за фильм «Нелюбовь»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Актриса Ирина Горбачева, победившая в номинации «Лучшая женская роль в кино» (она исполнила роль Кати в фильме «Аритмия» Бориса Хлебникова)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Художественный руководитель театра Et Cetera, актер Александр Калягин, получивший приз «За вклад в историю мирового кинематографа», и режиссер Светлана Дружинина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Режиссер Алексей Попогребский с коллегами получили награду в номинации «Лучший телевизионный сериал» за сериал «Оптимисты»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Актер Евгений Миронов, победивший в номинации «Лучшая мужская роль в кино» за роль космонавта Алексея Леонова в фильме «Время первых»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Режиссер Михаил Поляков, победивший в номинации «Лучший короткометражный фильм» («Время жить, время умирать»)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Актриса Елизавета Боярская, победившая в номинации «Лучшая женская роль на телевидении» (главная роль в сериале «Анна Каренина» Карена Шахназарова)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Композитор Юрий Потеенко, победивший в номинации «Лучшая музыка к фильму» («Время первых»)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Карен Шахназаров, получивший награду за фильм «Анна Каренина» в номинации «Лучший телевизионный фильм или сериал»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Режиссер Светлана Андрианова, победившая в номинации «Лучший анимационный фильм» («Два трамвая»)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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