Лидером проката в России стал фильм «Лед»

Фильм «Лед» бьет рекорды отечественного кинопроката, за прошедшие выходные он собрал 451,9 млн рублей.

Об этом сообщил сайт kinobusiness.com, подводя итоги уикенда.

Общая сумма сборов составила 545,4 млн рублей, сообщает «Газета.ру».

Спортивная драма Олега Трофима, вышедшая в прокат 14 февраля, рассказывает о девочке Наде из Иркутска, мечтающей стать знаменитой фигуристкой. В результате травмы она лишается возможности ходить, но ее тренер придумывает, как поставить Надю на ноги и на коньки.

Второе место по сборам на выходных занял фильм «Пятьдесят оттенков свободы», набравший 122,7 млн, а третье у «Движения вверх» с 25,8 млн.

15 февраля портал iz.ru рассказал, что фильм «Лед» бьет рекорды отечественного кинопроката. Сборы картины в первый день проката в России и странах СНГ превысили 90 млн рублей, сообщила компания Sony Pictures. Таким образом, был побит рекорд фильма «Вий», продержавшийся более четырех лет. Сеансы посетили больше 400 тыс. человек.