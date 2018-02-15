Фильм «Лед» побил рекорд в первый день проката

Фильм «Лед» бьет рекорды отечественного кинопроката. Сборы картины в первый день проката в России и странах СНГ превысили 90 млн рублей, сообщила компания Sony Pictures. Таким образом был побит рекорд фильма «Вий», продержавшийся более четырех лет. Сеансы посетили больше 400 тыс. человек.

Спортивная драма Олега Трофима, вышедшая в прокат 14 февраля, рассказывает о девочке Наде из Иркутска, мечтающей стать знаменитой фигуристкой. В результате травмы она лишается возможности ходить, но ее тренер придумывает, как поставить Надю на ноги и на коньки.

Второе место по сборам в День всех влюбленных занял фильм «Пятьдесят оттенков свободы», третье — «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», сообщает портал «Кинобизнес сегодня».