Прямой эфир

Фильм «Лед» побил рекорд в первый день проката

0
Фото: WDSSPR
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фильм «Лед» бьет рекорды отечественного кинопроката. Сборы картины в первый день проката в России и странах СНГ превысили 90 млн рублей, сообщила компания Sony Pictures. Таким образом был побит рекорд фильма «Вий», продержавшийся более четырех лет. Сеансы посетили больше 400 тыс. человек.

Спортивная драма Олега Трофима, вышедшая в прокат 14 февраля, рассказывает о девочке Наде из Иркутска, мечтающей стать знаменитой фигуристкой. В результате травмы она лишается возможности ходить, но ее тренер придумывает, как поставить Надю на ноги и на коньки.

Второе место по сборам в День всех влюбленных занял фильм «Пятьдесят оттенков свободы», третье — «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», сообщает портал «Кинобизнес сегодня».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песни на «Льду»
Создатели «Притяжения» сняли караоке-мелодраму о фигуристке, идущей к мечте
«Мы припали ушами ко льду»
Режиссер фильма «Лед» Олег Трофим — о самоотверженности актеров, прототипах героев и мистике Байкала

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017