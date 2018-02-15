Песни на «Льду»

В российский прокат выходит «Лёд» Олега Трофима. Романтическая мелодрама про фигуристку, которая идет по жизни с песней, — новый проект создателей прошлогоднего хита «Притяжение» Федора Бондарчука, преодолевшего в прокате миллиардный рубеж. В одной из главных ролей всё тот же Александр Петров, в эпизодах — Ирина Старшенбаум, а также Мария Аронова и Ян Цапник.

Фигуристку сыграла дебютантка в большом кино Аглая Тарасова («Интерны»), а мать — ее мама в реальной жизни Ксения Раппопорт. К слову, продюсер Бондарчук здесь тоже появляется — на пару секунд в роли пьющего рокера.

Девушка Надя (Тарасова) живет в Иркутске и мечтает о спортивной карьере. Несколько лет она занимается фигурным катанием под руководством жесткого тренера Ирины Шаталиной (Аронова). Однажды Надя получает шанс уехать в Москву и стать чуть ближе к мечте. Ее берет себе в пару знаменитый фигурист Леонов (Милош Бикович), известный также тем, что влюбляется во всех своих партнерш. И Надя не стала исключением.

Словом, жизнь налаживается и на льду, и вне его, пока в один день сказка вдруг не кончилась. Во время неудачного выступления девушка получает травму и лишается возможности ходить. И вновь Иркутск, одиночество и старый тренер Шаталина, которая, кажется, придумала способ, как поставить Надю на ноги. И на коньки.

«Лёд» представляет собой зрелище крайне удивительное — в первую очередь из-за неожиданного микса жанров. Начать с того, что это одновременно спортивная драма о преодолении и в то же время романтическая мелодрама, практически сказка ко Дню всех влюбленных. Условность происходящего подчеркивает название главного приза для фигуристов в пространстве фильма — не золото чемпионата мира или Олимпийских игр, а мифический Кубок Льда. И выбор далеко не случайный.

Лед здесь — явная метафора амбиций, мечты, брошенного вызова. Когда Леонов говорит Наде, что их пара прошла отбор на Кубок, не уточняя, что это за таинственные судьи, принимающие решения, — значит, судьба предоставляет им шанс остаться в вечности. Они положили много сил и таланта на этот лед, и теперь мечта оказывается на расстоянии вытянутой руки.

Мелодрама — один из главных жанров советского кино, да и нашего современного телевидения. Спортивная драма после «Легенды № 17» и особенно «Движения вверх» — едва ли не самый перспективный жанр для большого экрана. То есть это жанровое смешение кажется продуманным продюсерским расчетом. Однако это еще не всё. Создатели скрывают от зрителя, что в кинотеатре их ждет не просто романтическая драма о спортсменке, но также и мюзикл.

Самые драматические эпизоды из жизни героев иллюстрируют известные (и не очень) песни в новой аранжировке, в диапазоне от «Амеги» до «Кино» и Земфиры. Выбор, скажем, получился не всегда удачный. Например, «Солдат» группы 5’nizza в исполнении хора юных фигуристок кажется перебором, но, с другой стороны, есть органичный Александр Петров с «Делай как я» Богдана Титомира.