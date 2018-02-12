«Всё, что касалось пионерии, объединяло людей»

14 февраля в прокат выходит «Лед», один из самых ожидаемых фильмов года. Народная артистка России Мария Аронова играет жесткого, но справедливого тренера по фигурному катанию. В своем плотном графике актриса нашла время, чтобы поделиться с корреспондентом «Известий» мыслями о своей героине и планами на будущее.

— Чем больше актер, тем требовательнее он в выборе сценария, роли, команды. Что для вас было решающим в выборе этого проекта?

— Во-первых, предложение поступило от моего любимого Федора Бондарчука, к которому я отношусь со стопроцентной нежностью. Во-вторых, для меня очень многое значит мнение моего окружения. Вот Катя Одинцова, гример, которую я знаю много лет, уже работала с режиссером картины Олегом Трофимом, безумно им восхищалась, говорила мне, что он молод, но при этом потрясающе профессионален. В-третьих, мне очень понравился сценарий. И, конечно, одна из главных причин — это моя встреча с Сашей Петровым. Когда-то увидела по телевизору кусок его работы в сериале «Обнимая небо» и была совершенно поражена его игрой.

Тогда я не знала этого артиста — не поленилась, открыла справочник и прочла, что он выпускник ГИТИСа, работает у моего любимого Олега Меньшикова в Театре имени Ермоловой. Мы созвонились, я попросила его беречь себя, сказала, что он звезда и очень крут. А когда появилась возможность с ним поработать, была необыкновенно счастлива и сразу бросилась в работу как в омут — с головой.

— Вашу «тренерскую» роль, видимо, не обойдет сравнение с Татьяной Анатольевной Тарасовой. Тем более между вами есть и некое внешнее сходство. Вы общались с ней? Или, может быть, с другими тренерами?

— Нет, мы старались уйти от какой бы то ни было похожести. Мне кажется, у зрителей не возникнет никаких параллелей. Я разговаривала в первую очередь с родителями деток, которые пытаются профессионально заниматься фигурным катанием. Они очень строгие люди, безумно. Мне было интересно их мнение, что они скажут. Мне рассказали, что со стороны тренеров бывает (совершенно целенаправленно!) безжалостное обращение с детьми. В жесткости воспитываются настоящие спортсмены.

Лед Кадр из фильма «Лед» Фото: WDSSPR

— Ваша героиня отказывается от девочки, мечтающей стать фигуристкой. Не видит в ней перспективы. Затем благодаря в первую очередь невероятным стараниям мамы, роль которой играет Ксения Раппопорт, девочка приходит к успеху. Так что же для него нужно — упорство, труд или талант?

— В основе успеха 80% — это вера родителей в нас или отсутствие этой веры. Полностью. Бывают такие судьбы, когда сам человек невероятно силен. Правда, Господь не дает нам испытания, которые выдержать мы не можем. Но всё же есть люди, которые без поддержки родителей, семьи доказывают миру, что они чего-то стоят. Таких людей немного. А в фильме «Лед» мама очень верила в ребенка и говорила ему те вещи, которые нужно говорить детям.

— Спорт в чем-то сродни актерской профессии…

— Мне сложно рассуждать на эту тему, я не попала в мир спорта, хотя мне пророчили большое будущее в гимнастике когда-то. Могу сказать только за себя. Для меня важен учитель, тот, кто даст старт. Хотя для кого-то главное — проявить упорство, желание доказать, что ты чего-то стоишь. Я, к великому сожалению, человек, в котором нельзя сомневаться, может быть потому, что выросла в абсолютно тепличных условиях.

Если бы Владимир Владимирович Иванов, мой учитель, мой гуру, когда-то в меня не поверил, не принял меня с первого раза в Щукинское училище, то я бы не пошла дальше, потому что не привыкла доказывать. Хороший учитель — залог успеха. Вера в человека нужна. Хотя, безусловно, нужно быть одаренным, гореть выбранным делом, сказать себе: я больше ничем заниматься не могу, я могу заниматься только этим. Правда, и загубить веру в себя можно запросто, просто по щелчку — что в актерской среде, что в спорте.

— Готовясь к съемкам, вы все-таки соприкоснулись с миром спорта. Он жестче, чем мир кино или театра?

— Мне кажется, да. В спорт отдают ребенка совсем нежного возраста, но даже трехлетний или пятилетний человечек может выразить свои желания. Моя дочь Сима занимается конным спортом. Мы не стремимся к тому, чтобы она выигрывала чемпионаты мира, тем не менее я вижу, что это то, чем живет мой ребенок. Лошади, конюшни — это ее счастье, любовь. Она сама высказала свое желание, ей было пять лет, а мы часто желания детей пропускаем мимо ушей и тянем ребенка, куда сами считаем нужным.

У моей мамы была мечта, что она будет сидеть в удобном кресле, а Манечка, то есть я, играть ей Шопена. Не вышло. У меня была такая же мечта: я сижу в удобном кресле, а Симочка играет Шопена. Опять не сложилось. Так и стоит прекрасный старинный немецкий инструмент, когда-то купленный моими родителями на последние деньги. Нищая семья, года три отдавали долги. Можно ломать, заставлять, но хорошего из этого не будет.

— «Лед» — не только спортивная драма, в ней много сцен с песнями, танцами, чтением рэпа. Элементы мюзикла после успеха «Ла-Ла Лэнда» стремительно входят в российский кинематограф. На ваш взгляд, в данном случае это уместно?

ЛЕД-1 Кадр из фильма «Лед» Фото: WDSSPR

— Есть надежда, что всё это будет качественно сделано. Я была счастлива увидеть Олега Глушкова, который был хореографом в фильме «Лед». Считаю его суперталантливым человеком.

— Наверное, вам как актрисе вахтанговской школы, где музыка и пение обязательны, это близко и понятно. Скажем, «Мадемуазель Нитуш», где вы играете, — почти оперетта.

— Играть музыкальные спектакли, оперетту — колоссальный труд. Честно говоря, я пока не видела на театральных подмостках чего-то такого, что меня поразило бы. В кино есть масса возможностей помочь артисту, «прикрыть» его. Есть операторская работа, монтаж — и если всё классно сделано, то вопросов не возникнет. Могу точно сказать, что поколение моей дочки очень хорошо принимает мюзиклы в кино. Им это нравится.

— Если есть спрос, то будет и предложение. Как думаете, музыка и кино достигнут гармонии в отечественном кинематографе?

— Изначально это вообще не входило в нашу культуру. Водевили — да, а мюзиклы — новая для нас история. А вдруг получится? С другой стороны, есть же вечная «Юнона и Авось» — и билетов не достать. Какая музыка! Какое пение!

Нитуш Актриса Мария Аронова в спектакле «Мадемуазель Нитуш» Фото: ТАСС/Интерпресс/Виктор Погонцев

— Сейчас один за другим выходят спортивные фильмы. «Движение вверх» — про победу нашей сборной по баскетболу, «Лед» — про фигурное катание. Это именно то, чего не хватает нашему кино? Или в данном случае расчет на привлечение молодой динамичной аудитории?

— Безусловно, такой расчет есть. Мне вообще нравится, что сейчас происходит в современном мире. Модно знать язык, получать хорошее образование, разбираться в современной музыке, танцевать. Раньше всё это было не так развито, а сейчас — стандарт для молодежи. И это счастье. Как и то, что огромное количество людей ходит в спортивные залы и следит за своим здоровьем.

За патриотизм, если бы у меня было восемь рук, я бы всеми проголосовала, потому что всё, что касалось пионерии и комсомолии, объединяло людей, кто бы что ни говорил. И кино такое может нас объединить и сплотить — главное, чтобы оно было настоящее и интересное. Ведь среди молодого поколения есть некое предубеждение и презрение к отечественному кинематографу. И это печально. Но, может быть, присутствие музыки, хореографии, рэпа от Саши Петрова в фильме «Лед» завлечет людей в кино, вдруг им это понравится?

— У вас более 50 киноролей, и при этом вы сегодня лицо Театра имени Вахтангова. Где вы чувствуете себя увереннее и свободнее — перед камерой или на сцене?

— Конечно, в первую очередь я театральная актриса. Но если бы Владимир Владимирович Иванов, к примеру, снимал кино, то, думаю, у меня было бы 385 ролей (смеется). Удачных и правильных. Наверное, я не совсем вписываюсь в реалии сегодняшнего дня, поэтому в основном играю мам и подруг главных героинь. Тем не менее в кино мне очень интересно, и я бы хотела быть частью этого мира.

— Знаю, вы любите разрушать стереотип о том, что вы — комедийная актриса.

— Я трагикомическая актриса, но когда мне предлагают серьезные драматические роли, это безумно радует. «Лед» — совершенно не комедийный, и «Батальон» — тоже (фильм режиссера Дмитрия Месхиева. — «Известия»). Мне кажется, что если бы не «Батальон», то Бондарчук не обратил бы на меня внимание. А за то, что сейчас со мной происходит в кино, низкий поклон Игорю Угольникову (один из продюсеров «Батальона»).

— Вы сейчас что-то новое репетируете?

— О будущих проектах нельзя говорить, боюсь сглазить. Прочитала два великолепных киносценария, посмотрим, как всё сложится. Что касается театра, то я держу кулаки — мне очень хочется сделать спектакли с сыном, Владом Гандрабурой, он тоже актер театра Вахтангова. Мы недавно работали с Владиком и выпустили чтецкий вечер «ЦветаеваGALA», читаем письма Цветаевой. Все это действо происходило в Доме музыки в Светлановском зале в сопровождении симфонического оркестра. Надеюсь, и дальше будем выступать с этой симфодрамой, договоренность уже есть.