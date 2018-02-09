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Оттенки, вкус и звуки жизни

Фильмы выходного дня: человеческий космос, исповедь незнакомцу и мелодии любви
Фото: UPI
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Оттенки, вкус и звуки жизни
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2018-02-09 12:10:55
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Любовь и страсть, измена и предательство — эти простые и понятные вещи непременно привлекают к себе внимание зрителей. Всё очень просто, ведь именно из таких вещей и состоит сама жизнь, интереснее которой ничего нет. О том, какие фильмы непременно стоит посмотреть в предстоящие выходные, специально для портала iz.ru рассказал кинообозреватель РЕН ТВ.

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Заключительная часть трилогии, окончательно разделившая зрительскую аудиторию на две категории: тех, кому нравится сюжет погорячее, и тех, кто считает ниже своего достоинства смотреть подобное кино. И тем и другим не нужно объяснять ничего — они заранее сделали свой выбор. Как сделали в свое время выбор Дакота Джонсон и Джейми Дорнан, нынче прикованные к своим ролям и обреченные на ежегодную номинацию «Золотой малины» за ужасное их исполнение.

Режиссер: Джеймс Фоули

В ролях: Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Эрик Джонсон, Элоиза Мамфорд, Рита Ора, Люк Граймс, Виктор Расук, Макс Мартини

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«Колесо чудес»

Вуди Аллен, похоже, отказался от большого стиля в кино — скучно это, да и не смешно. Масштабным размышлениям о смысле жизни он предпочел камерные романтические истории. Может, и правильно: внутри человека, как известно, тоже есть космос. Измены, предательства, обман — всё это куда сложнее законов физики. И надо же было простодушному отцу семейства в исполнении Джеймса Белуши оказаться в центре социальных конфликтов: между вернувшейся к нему дочерью и равнодушной женой, зато на берегу красочного Кони Айленд. Вот не повезло.

Режиссер: Вуди Аллен

В ролях: Джеймс Белуши, Джуно Темпл, Джастин Тимберлейк, Кейт Уинслет, Макс Казелла, Джек Гор, Дэвид Крамхолц

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«Место встречи»

В любом психологическом кино всегда найдется место бородатой шутке вроде: «Во всем виноват Фрейд». Правда, у итальянского режиссера Паоло Дженовезе уже был фильм с таким названием, а еще — «Идеальные незнакомцы», которых не видел, пожалуй, только очень ленивый зритель. Его новая картина вновь о человеческих взаимоотношениях. Девять человек, желающих преобразить свою жизнь, оказываются наедине с незнакомцем — и встреча эта становится для них своего рода исповедью.

Режиссер: Паоло Дженовезе

В ролях: Валерио Мастандреа, Марко Джаллини, Алессандро Борги, Сильвио Муччино, Альба Рорвахер, Виттория Пуччини, Сабрина Ферилли, Сильвия д’Амико

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«12 мелодий любви»

Классик французского кинематографа Клод Лелуш представляет на суд притязательной общественности романтическую ленту, состоящую из нескольких любовных сюжетов, объединенных музыкальным настроением. К таким умилительно-мелодраматическим картинам не бывает претензий, поэтому притязательная общественность должна быть удовлетворена. На выбор разные мелодии, но все они — о любви.

Режиссер: Клод Лелуш

В ролях: Эрик Дюпон, Джонни Халлидей, Надя Фарес, Жан Дюжарден, Кристофер Ламберт, Антуан Дюлери, Марианн Деникур, Рюфюс

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