Оттенки, вкус и звуки жизни

Любовь и страсть, измена и предательство — эти простые и понятные вещи непременно привлекают к себе внимание зрителей. Всё очень просто, ведь именно из таких вещей и состоит сама жизнь, интереснее которой ничего нет. О том, какие фильмы непременно стоит посмотреть в предстоящие выходные, специально для портала iz.ru рассказал кинообозреватель РЕН ТВ.

«Пятьдесят оттенков свободы»

Заключительная часть трилогии, окончательно разделившая зрительскую аудиторию на две категории: тех, кому нравится сюжет погорячее, и тех, кто считает ниже своего достоинства смотреть подобное кино. И тем и другим не нужно объяснять ничего — они заранее сделали свой выбор. Как сделали в свое время выбор Дакота Джонсон и Джейми Дорнан, нынче прикованные к своим ролям и обреченные на ежегодную номинацию «Золотой малины» за ужасное их исполнение.

Режиссер: Джеймс Фоули

В ролях: Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Эрик Джонсон, Элоиза Мамфорд, Рита Ора, Люк Граймс, Виктор Расук, Макс Мартини

«Колесо чудес»

Вуди Аллен, похоже, отказался от большого стиля в кино — скучно это, да и не смешно. Масштабным размышлениям о смысле жизни он предпочел камерные романтические истории. Может, и правильно: внутри человека, как известно, тоже есть космос. Измены, предательства, обман — всё это куда сложнее законов физики. И надо же было простодушному отцу семейства в исполнении Джеймса Белуши оказаться в центре социальных конфликтов: между вернувшейся к нему дочерью и равнодушной женой, зато на берегу красочного Кони Айленд. Вот не повезло.

Режиссер: Вуди Аллен

В ролях: Джеймс Белуши, Джуно Темпл, Джастин Тимберлейк, Кейт Уинслет, Макс Казелла, Джек Гор, Дэвид Крамхолц

«Место встречи»

В любом психологическом кино всегда найдется место бородатой шутке вроде: «Во всем виноват Фрейд». Правда, у итальянского режиссера Паоло Дженовезе уже был фильм с таким названием, а еще — «Идеальные незнакомцы», которых не видел, пожалуй, только очень ленивый зритель. Его новая картина вновь о человеческих взаимоотношениях. Девять человек, желающих преобразить свою жизнь, оказываются наедине с незнакомцем — и встреча эта становится для них своего рода исповедью.

Режиссер: Паоло Дженовезе

В ролях: Валерио Мастандреа, Марко Джаллини, Алессандро Борги, Сильвио Муччино, Альба Рорвахер, Виттория Пуччини, Сабрина Ферилли, Сильвия д’Амико

«12 мелодий любви»

Классик французского кинематографа Клод Лелуш представляет на суд притязательной общественности романтическую ленту, состоящую из нескольких любовных сюжетов, объединенных музыкальным настроением. К таким умилительно-мелодраматическим картинам не бывает претензий, поэтому притязательная общественность должна быть удовлетворена. На выбор разные мелодии, но все они — о любви.

Режиссер: Клод Лелуш

В ролях: Эрик Дюпон, Джонни Халлидей, Надя Фарес, Жан Дюжарден, Кристофер Ламберт, Антуан Дюлери, Марианн Деникур, Рюфюс