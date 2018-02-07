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«Место встречи» изменить можно

В новом фильме режиссера «Идеальных незнакомцев» Воланд приезжает в Италию
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Фото: Централ Партнершип
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В российский прокат выходит «Место встречи» Паоло Дженовезе — камерный триллер с мистикой и печальной моралью. Фильм собрал впечатляющий каст из итальянских звезд первой величины: Марко Джаллини, Альба Рорвахер, Валерио Мастандреа, Сабрина Ферилли и многие другие. Все они знакомы российскому зрителю по фильмам Паоло Соррентино, Маттео Гарроне и того же Паоло Дженовезе, который позвал в новую картину трех ведущих актеров своего главного хита «Идеальные незнакомцы».

Режиссер «Идеальных незнакомцев» прочитал лекцию в киношколе «Индустрия»

Серый человек (Мастандреа) каждый день сидит за одним и тем же столиком. В кафе с крайне затейливым названием — «Место». У человека нет имени и биографии, зато много знакомых. Буквально каждые пару минут к нему кто-то подсаживается и начинает что-то рассказывать. Человек кивает, делает записи в толстенной книге, а потом отправляет посетителя восвояси. Он — исполнитель желаний. К нему приходят те, кто уже отчаялся в себе, медицине или Боге. Однако помогает он лишь тем, кто пройдет испытание. И чем невозможнее мечта просителя, тем сложнее задание.

«Место встречи» поневоле придется сравнивать с «Идеальными незнакомцами» (2016). Как минимум по той причине, что ни один фильм Дженовезе прежде не добирался до широкого проката у нас. «Идеальные незнакомцы» стали одной из главных европейских сенсаций последних лет. Как-то компания старых друзей решила поиграть «в правду» — на пару часов выложить телефоны на стол и вслух читать сообщения друг друга. Закончилось всё мощной драмой. Отработав довольно очевидный концепт, режиссер умеренно успешных драматических комедий Паоло Дженовезе неожиданно для всех (и, возможно, для себя самого) вдруг снял главный итальянский блокбастер, поставивший кассовые рекорды. Волна эта докатилась и до России, где фильм собрал в кинотеатрах приличный для своего сегмента бокс-офис.

У картин, впрочем, много общего, помимо имени режиссера. Прежде всего, крайне эффектная задумка и всего одна локация. И там и там действие разворачивается в одном помещении (буквально вокруг одного стола). В «Идеальных незнакомцах» это домашний ужин в компании друзей, в «Месте встречи» — эстафета посетителей закусочной. И в каждом случае накалу страстей может позавидовать иной $100-миллионный блокбастер.

Скелеты в телефоне
Скелеты в телефоне
В комедии «Идеальные незнакомцы» друзья читают сообщения друг друга и теряют веру в людей

Правда, в этот раз далеко не все лавры должны достаться Дженовезе и его соавторам. Если предыдущий фильм был основан на оригинальной идее и стал чемпионом по ремейкам (права на адаптацию приобрели минимум в семи странах, в том числе в США и России), то «Место встречи» само опирается на чужую идею. В основе картины — американский сериал «Столик в углу» с Ксандером Беркли, причем итальянский режиссер сохранил практически все линии первого сезона, спрессовав их в один двухчасовой фильм и снабдив отчетливым посланием. Но получилось даже лучше оригинала.

Как и «Идеальные незнакомцы», это кино о демонах, которые тихонько живут внутри каждого и только ждут повода, чтобы вырваться наружу. Такой повод им предоставляет «джинн» в сером костюме, обещающий решить все проблемы. Плата, естественно, за гранью морали и закона. Полицейский, лишившийся сына, монахиня, потерявшая Бога, отец с больным ребенком, старушка с умирающим мужем — все скрепя сердце пытаются перебороть в себе человека и добиться несбыточного. Однако, как булгаковский Воланд, «джинн» уважает лишь тех, кто умеет делать правильный выбор...

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