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Режиссер «Идеальных незнакомцев» прочитал лекцию в киношколе «Индустрия»

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Фото: Global Look Press/Insidefoto
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Итальянский режиссер и сценарист, автор нашумевшего фильма «Идеальные незнакомцы» Паоло Дженовезе посетил школу кино и телевидения «Индустрия».

В Москву итальянец приехал в рамках презентации своей новой ленты «Место встречи» (оригинальное название — The Place).

Для студентов школы прошел закрытый показ фильма. После Дженовезе провел мастер-класс, во время которого поделился с начинающими кинематографистами своим сценарным и режиссерским опытом.

Фильм «Место встречи» будет представлен в российском прокате с 8 февраля.

Сюжет ленты повествует о таинственном незнакомце, исполняющем желания людей, но требующем за это очень необычную плату. В 2017 году картина закрывала международный кинофестиваль в Риме.

Школа кино и телевидения «Индустрия» обучает студентов по трем направлениям: режиссура, операторское и сценарное мастерство. Миссия школы — формирование нового поколения профессиональных творческих кадров для российской киноиндустрии.

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