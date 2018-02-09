Культурный уикенд: выбор «Известий»
«Пятьдесят оттенков свободы» (18+)
Режиссер: Джеймс Фоули, в ролях: Ким Бейсингер, Ариэль Кеббел, Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Тайлер Хэклин
Кристиан и Анастейша поженились и живут в свое удовольствие, наслаждаясь обществом друг друга. Однако вскоре объявляется недруг, который собирается мстить Анастейше. Призраки прошлого Кристиана вновь вернулись, тучи над супругами сгущаются всё сильнее.
Рейтинг «Известий»: 6
«Женщины против мужчин: Крымские каникулы» (16+)
Режисер: Леонид Марголин, в ролях: Настасья Самбурская, Наталья Рудова, Мария Кравченко, Александр Головин, Денис Косяков, Роман Юнусов, Мария Горбань, Вадим Галыгин
Отправиться в отпуск сразу после развода — довольно заманчивая идея. Особенно если за компанию можно прихватить двух своих приятелей. Но когда в том же отеле встречаешь свою бывшую жену-красавицу, это к неприятностям. А если экс-супруга оказывается там же с двумя своими лучшими подругами, которые к тому же являются бывшими женами твоих друзей, то легкая месть за старые обиды превращается в увлекательную «войну» и незабываемые приключения.
Рейтинг «Известий»: 5
«Колесо чудес» (16+)
Режиссер: Вуди Аллен, в ролях: Джеймс Белуши, Джуно Темпл, Джастин Тимберлейк, Кейт Уинслет, Макс Казелла
Вуди Аллен создал историю страсти, жестокости и предательства. Действие разворачивается на живописном Кони-Айленде в Нью-Йорке. Судьбы четырех героев переплелись среди бурной жизни знаменитого парка развлечений.
Рейтинг «Известий»: 7
«Место встречи» (16+)
Режиссер: Паоло Дженовезе, в ролях: Валерио Мастандреа, Марко Джаллини, Алессандро Борги, Сильвио Муччино, Альба Рорвахер
Девять человек приходят в одно и то же место на встречу к таинственному Незнакомцу в надежде, что он исполнит их сокровенные желания. Загадочный мужчина может претворить в жизнь всё, что они захотят. В обмен на осуществление мечты каждому из гостей предлагается выполнить необычные задания. Чем сложнее реализация просьбы, тем выше цена. Каждый из героев должен сделать свой выбор — как далеко он готов зайти, чтобы получить желаемое. Но так ли случайны судьбы посетителей этого места?
Рейтинг «Известий»: 7
«Синяя синяя птица» (6+)
Режиссер Олег Глушков, известный широкой публике как хореограф фильма Валерия Тодоровского «Стиляги», представляет мюзикл для семейного просмотра, вдохновленный пьесой Мориса Метерлинка. Получилось не только зрелищное шоу со множеством трюков и спецэффектов, но и философское рассуждение о вечных ценностях.
9 февраля, 19.00, 10 февраля, 13.00, 18.00, 11 февраля 13.00, 18.00, Театр Наций
Рейтинг «Известий»: 7
«Месяц в деревне» (12+)
В центре спектакля – любовный треугольник, вглядываясь в который, режиссер Иван Орлов исследует разрушительную силу страсти. В постановке грустное переплетаются со смешным, а лирика — с юмором. Особую интонацию действию придают звучащие в спектакле песни Бориса Гребенщикова.
9 февраля, 19.00, Театр имени Моссовета, сцена «Под крышей»
«Сон в летнюю ночь» (16+)
Легкий и озорной спектакль режиссера Ивана Поповски на сюжет одноименной шекспировской пьесы в малоизвестном широкой публике переводе. Елена влюблена в Деметрия, Деметрий влюблен в Гермию, а Гермия — в Лиcандра. Есть еще отец Гермии, который пытается выдать дочь за нелюбимого Деметрия. Ночью молодые люди сбегают подальше от афинского закона и родительских советов в герцогский лес, где они будут окончательно запутаны чарами царя эльфов Оберона и его рассеянного помощника Робина.
10 февраля, 19.00, Мастерская Петра Фоменко
Рейтинг «Известий»: 9
«Бетховен» (16+)
Режиссер Хуго Эрикссен рассказал о пути гения музыки через лицедейство и бесконечную смену масок. История Бетховена — это путь от безвестности до всемирной славы, от отчаяния до надежды, от тотального душевного расстройства до принятия мира. Путь, который лежал через борьбу с самой страшной для музыканта болезнью — глухотой.
10, 11 февраля, 20.00, Театр «Практика»
«Сantos» (16+)
В рамках театральной премии «Золотая маска» будет показана опера Алексея Сюмака Cantos, поставленная Семеном Александровским в Пермском театре оперы и балета (музыкальный руководитель и дирижер — Теодор Курентзис). В основе либретто — произведение Эзры Паунда Cantos. Это попытка создать новый эпос, который объединит Восток и Запад, возродит великих поэтов и мыслителей прошлого и склеит расколотый мир.
10, 11 февраля, 20.00, Дворец на Яузе
«Вид с моста» (16+)
Постановка по произведению классика американской драматургии Артура Миллера поднимает злободневную для всего мира проблему беженцев. Портовый грузчик соглашается приютить мигрантов — братьев своей жены. Но с их появлением семейная жизнь Эдди Карбоне перестает быть тихой и размеренной...
11 февраля, 19.00, Губернский театр
Рейтинг «Известий»: 7
«Фантазии Фарятьева» (18+)
Cпектакль по пьесе петербургского драматурга Аллы Соколовой о противостоянии ума и сердца, встречах и расставаниях, снах и реальности. В провинциальный город приезжает чудаковатый стоматолог и становится случайным гостем в жизни трех одиноких женщин — матери и ее дочерей...
11 февраля, 19.00, Электротеатр «Станиславский»
Рейтинг «Известий»: 7
«Королевские игры» (16+)
История любви короля Генриха VIII и Анны Болейн, дочери королевского казначея. Автор текста — Григорий Горин. По мнению режиссера Марка Захарова, главный посыл этой истории — зависимость человеческой судьбы от зловещего молоха государственных механизмов.
11 февраля, 19:00, «Ленком»
«Не только про тебя» (0+)
Персональный проект одной из самых известных современных художниц России, участницы основного проекта Венецианской биеннале – 2017 Ирины Кориной завершает цикл выставок к 10-летию Винзавода. Корина создала сооружения, более напоминающие театральные декорации, чем традиционные произведения изобразительного искусства. Арт-объекты разместились в разных уголках главной площади «Винзавода» и даже на крыше одного из зданий.
До 25 февраля, «Винзавод»
Рейтинг «Известий»: 7
«Карл Брюллов. Портреты из частного собрания Санкт-Петербурга» (6+)
Экспозиция портретов кисти Карла Брюллова включает восемь полотен. Для столичной публики это редкая возможность увидеть произведения, которые до сих пор в Москве не демонстрировались и большую часть времени были недоступны для зрителей вообще. Семь из восьми работ предоставил частный коллекционер, потомок старшего брата Брюллова. Восьмая картина — «Портрет А.К. Демидовой» (1836–1837) — приехала из Константиновского дворца, куда попала из собрания Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской.
До 24 июня, Третьяковская галерея
Рейтинг «Известий»: 7