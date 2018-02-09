Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Пятьдесят оттенков свободы» (18+)

Режиссер: Джеймс Фоули, в ролях: Ким Бейсингер, Ариэль Кеббел, Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Тайлер Хэклин

Кристиан и Анастейша поженились и живут в свое удовольствие, наслаждаясь обществом друг друга. Однако вскоре объявляется недруг, который собирается мстить Анастейше. Призраки прошлого Кристиана вновь вернулись, тучи над супругами сгущаются всё сильнее.

Рейтинг «Известий»: 6

«Женщины против мужчин: Крымские каникулы» (16+)

Фото: youtube.com

Режисер: Леонид Марголин, в ролях: Настасья Самбурская, Наталья Рудова, Мария Кравченко, Александр Головин, Денис Косяков, Роман Юнусов, Мария Горбань, Вадим Галыгин

Отправиться в отпуск сразу после развода — довольно заманчивая идея. Особенно если за компанию можно прихватить двух своих приятелей. Но когда в том же отеле встречаешь свою бывшую жену-красавицу, это к неприятностям. А если экс-супруга оказывается там же с двумя своими лучшими подругами, которые к тому же являются бывшими женами твоих друзей, то легкая месть за старые обиды превращается в увлекательную «войну» и незабываемые приключения.

Рейтинг «Известий»: 5

«Колесо чудес» (16+)

Фото: wonderwheelcover

Режиссер: Вуди Аллен, в ролях: Джеймс Белуши, Джуно Темпл, Джастин Тимберлейк, Кейт Уинслет, Макс Казелла

Вуди Аллен создал историю страсти, жестокости и предательства. Действие разворачивается на живописном Кони-Айленде в Нью-Йорке. Судьбы четырех героев переплелись среди бурной жизни знаменитого парка развлечений.

Рейтинг «Известий»: 7

«Место встречи» (16+)

Фото: Централ Партнершип

Режиссер: Паоло Дженовезе, в ролях: Валерио Мастандреа, Марко Джаллини, Алессандро Борги, Сильвио Муччино, Альба Рорвахер

Девять человек приходят в одно и то же место на встречу к таинственному Незнакомцу в надежде, что он исполнит их сокровенные желания. Загадочный мужчина может претворить в жизнь всё, что они захотят. В обмен на осуществление мечты каждому из гостей предлагается выполнить необычные задания. Чем сложнее реализация просьбы, тем выше цена. Каждый из героев должен сделать свой выбор — как далеко он готов зайти, чтобы получить желаемое. Но так ли случайны судьбы посетителей этого места?

Рейтинг «Известий»: 7

«Синяя синяя птица» (6+)

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Режиссер Олег Глушков, известный широкой публике как хореограф фильма Валерия Тодоровского «Стиляги», представляет мюзикл для семейного просмотра, вдохновленный пьесой Мориса Метерлинка. Получилось не только зрелищное шоу со множеством трюков и спецэффектов, но и философское рассуждение о вечных ценностях.

9 февраля, 19.00, 10 февраля, 13.00, 18.00, 11 февраля 13.00, 18.00, Театр Наций

Рейтинг «Известий»: 7

«Месяц в деревне» (12+)

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

В центре спектакля – любовный треугольник, вглядываясь в который, режиссер Иван Орлов исследует разрушительную силу страсти. В постановке грустное переплетаются со смешным, а лирика — с юмором. Особую интонацию действию придают звучащие в спектакле песни Бориса Гребенщикова.

9 февраля, 19.00, Театр имени Моссовета, сцена «Под крышей»

«Сон в летнюю ночь» (16+)

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Легкий и озорной спектакль режиссера Ивана Поповски на сюжет одноименной шекспировской пьесы в малоизвестном широкой публике переводе. Елена влюблена в Деметрия, Деметрий влюблен в Гермию, а Гермия — в Лиcандра. Есть еще отец Гермии, который пытается выдать дочь за нелюбимого Деметрия. Ночью молодые люди сбегают подальше от афинского закона и родительских советов в герцогский лес, где они будут окончательно запутаны чарами царя эльфов Оберона и его рассеянного помощника Робина.

10 февраля, 19.00, Мастерская Петра Фоменко

Рейтинг «Известий»: 9

«Бетховен» (16+)

Режиссер Хуго Эрикссен рассказал о пути гения музыки через лицедейство и бесконечную смену масок. История Бетховена — это путь от безвестности до всемирной славы, от отчаяния до надежды, от тотального душевного расстройства до принятия мира. Путь, который лежал через борьбу с самой страшной для музыканта болезнью — глухотой.

10, 11 февраля, 20.00, Театр «Практика»

«Сantos» (16+)

Фото: Пермский театр оперы и балета/Марины Дмитриевой

В рамках театральной премии «Золотая маска» будет показана опера Алексея Сюмака Cantos, поставленная Семеном Александровским в Пермском театре оперы и балета (музыкальный руководитель и дирижер — Теодор Курентзис). В основе либретто — произведение Эзры Паунда Cantos. Это попытка создать новый эпос, который объединит Восток и Запад, возродит великих поэтов и мыслителей прошлого и склеит расколотый мир.

10, 11 февраля, 20.00, Дворец на Яузе

«Вид с моста» (16+)

Фото: пресс-служба Московского Губернского театра

Постановка по произведению классика американской драматургии Артура Миллера поднимает злободневную для всего мира проблему беженцев. Портовый грузчик соглашается приютить мигрантов — братьев своей жены. Но с их появлением семейная жизнь Эдди Карбоне перестает быть тихой и размеренной...

11 февраля, 19.00, Губернский театр

Рейтинг «Известий»: 7

«Фантазии Фарятьева» (18+)

Cпектакль по пьесе петербургского драматурга Аллы Соколовой о противостоянии ума и сердца, встречах и расставаниях, снах и реальности. В провинциальный город приезжает чудаковатый стоматолог и становится случайным гостем в жизни трех одиноких женщин — матери и ее дочерей...

11 февраля, 19.00, Электротеатр «Станиславский»

Рейтинг «Известий»: 7

«Королевские игры» (16+)

История любви короля Генриха VIII и Анны Болейн, дочери королевского казначея. Автор текста — Григорий Горин. По мнению режиссера Марка Захарова, главный посыл этой истории — зависимость человеческой судьбы от зловещего молоха государственных механизмов.

11 февраля, 19:00, «Ленком»

«Не только про тебя» (0+)

Фото: winzavod.ru

Персональный проект одной из самых известных современных художниц России, участницы основного проекта Венецианской биеннале – 2017 Ирины Кориной завершает цикл выставок к 10-летию Винзавода. Корина создала сооружения, более напоминающие театральные декорации, чем традиционные произведения изобразительного искусства. Арт-объекты разместились в разных уголках главной площади «Винзавода» и даже на крыше одного из зданий.

До 25 февраля, «Винзавод»

Рейтинг «Известий»: 7

«Карл Брюллов. Портреты из частного собрания Санкт-Петербурга» (6+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Экспозиция портретов кисти Карла Брюллова включает восемь полотен. Для столичной публики это редкая возможность увидеть произведения, которые до сих пор в Москве не демонстрировались и большую часть времени были недоступны для зрителей вообще. Семь из восьми работ предоставил частный коллекционер, потомок старшего брата Брюллова. Восьмая картина — «Портрет А.К. Демидовой» (1836–1837) — приехала из Константиновского дворца, куда попала из собрания Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской.

До 24 июня, Третьяковская галерея

Рейтинг «Известий»: 7