Потемкинские деревни современного искусства

Празднование своего 10-летия центр современного искусства «Винзавод» завершил персональным проектом Ирины Кориной «Не только про тебя». Один из самых известных современных художников России, участница основного проекта Венецианской биеннале – 2017, Ирина Корина специализируется на масштабных инсталляциях. Вот и на «Винзаводе» она создала сооружения, более напоминающие театральные декорации, чем традиционные произведения изобразительного искусства.

«А где здесь выставка Кориной?» — спрашивают посетители. «Везде. Вот там, там и еще вот там…» — объясняют смотрители, указывая на арт-объекты, размещенные в разных уголках главной площади «Винзавода» и даже на крыше одного из зданий. Пять работ, будто продолжающих архитектурные линии, обладают странным свойством: при всей своей эксцентричности и «рукотворности» они поначалу не бросаются в глаза. Зритель, привыкший к визуальному мусору и эклектике в городском пространстве, не воспринимает их как что-то чужеродное. Да и материалы сплошь привычные, встречающиеся на каждом шагу: пластик, металлические каркасы, баннерная ткань...

Объект «Волна» представляет собой четыре огромных полотнища, ниспадающих, как волны, со стены одного из зданий на сооружение внизу — палатку, укрытую настоящими еловыми ветвями. Как это понимать? Автор дает зрителю широкое поле для догадок, играя на контрасте «природной» тематики и дешевых урбанистических материалов. Но сложно отделаться от первой ассоциации: так выглядят дома на реконструкции, заслоненные строительными лесами и тканью с условным изображением будущего облика фасада.

Другой объект — «Аллея»: четыре полукруглых вертикальных баннера высотой в этаж. Три из них раскрашены под кору деревьев, на четвертом изображена кирпичная кладка (что рифмуется с фоном — реальным кирпичным зданием). Ирония в том, что пройти по этой «аллее» невозможно: конструкции расположены слишком близко к стене. Так что здесь уместно вспомнить еще и понятие «потемкинские деревни».

Самая интересная идея — разместить одну из инсталляций на крыше. Чтобы ее разглядеть, надо подойти к зданию поближе и встать в определенной точке. Здесь уже экологическая идея становится особенно выразительной. Глядя вверх и видя небо реальное, зритель цепляется взглядом за изображение неба бутафорского, нарочито голубого. А увенчивает металлическое ограждение с баннером птичье гнездо из настоящих прутьев. Но вряд ли оно привлечет птиц, скорее — ценителей современного искусства. Поэтому единственный островок подлинного в искусственном мире оказывается такой же фикцией.

В финале классического фильма «Бразилия» Терри Гиллиама главные герои ехали по шоссе, вдоль которого были щиты с изображением райского пейзажа. И это выглядело одновременно и как горькое напоминание о невозможности сбежать из мрачного постапокалиптического мира, и как символ любой иллюзии, в том числе и иллюзии искусства. Ирина Корина играет на том же дуализме, то ли воспевая силу искусства, которое рождается даже из мусора, то ли оплакивая нашу оторванность от природы подлинной, не с картинки на плакате.