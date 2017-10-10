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«Винзавод» простился с молодостью

Цикл юбилейных выставок открыли проекты дуэта Recycle Group и Миши Most
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Свое 10-летие Центр современного искусства «Винзавод» отметил циклом выставок «Прощание с вечной молодостью». Каждый из проектов этой серии будет посвящен одному художнику или арт-группе поколения миллениалов. Первыми участниками стали Миша Most и дуэт Recycle Group (Андрей Блохин и Георгий Кузнецов). Как оказалось, 30-летних авторов волнуют одни и те же проблемы.

Обе экспозиции разместились в Цехе красного. В цокольном зале — огромная инсталляция Template of Life группы Recycle, а на втором этаже — проект Миши Most «Эволюция 2.1». И в обоих случаях посетителя ждет если не развлечение, то по крайней мере нарочито легкомысленный, ироничный «сюжет».

Recycle Group обыграли вытянутую форму цеха, установив практически от стены до стены трубу, напоминающую то ли многократно удлиненный томограф, то ли адронный коллайдер. Ее поверхность выполнена из неравномерных по ширине полос белого и черного пластика. Внутри же — рельсы, по которым курсирует кушетка. Посетителю предлагается лечь на кушетку и проехать от одного конца до другого. В финале «поездки» последовательность белых полос становится совсем редкой и наступает полная чернота.

Обладатели премии Кандинского Recycle Group в последнее время явно претендуют на лидирующие позиции в современном российском искусстве. Так что участие Блохина и Кузнецова в юбилейной выставочной серии «Винзавода» кажется закономерным. Однако по сравнению с их концептуальным переосмыслением «Божественной комедии» в русском павильоне Венецианской биеннале – 2017 и проектом The Blocked Content в ГМИИ имени Пушкина новая инсталляция кажется скорее шутливым аттракционом, нежели весомым арт-высказыванием.

Есть что-то ироничное в идее заставить чопорных ценителей современного искусства сначала постоять в очереди, а затем послушно принять горизонтальное положение на глазах у окружающих. Впрочем, для тех, кто не готов на такие эксперименты, в зале висит телевизор, демонстрирующий видеозапись проезда по капсуле. 

Прихотливый ритм белых и черных полос может ассоциироваться с жизненным путем человека, где чередуются счастливые периоды и несчастные, а может восприниматься как визуальный аналог двоичного кода. Сами авторы объясняют концепцию иначе.

— Мы хотели с помощью физических ощущений передать зрителю отключение машины от сети. Находясь внутри капсулы, человек видит, как энергия прерывается и постепенно исчезает, — рассказал «Известиям» Андрей Блохин.

Попытку одухотворить машину сделал и Миша Most — один из ведущих российских художников-граффитистов. Главный герой его проекта — дрон, который постепенно учится рисовать. Летательный аппарат с закрепленными на нем баллончиками краски создавал, ориентируясь на специальные метки, одну композицию за другой. Все штудии представлены в зале. И по ним видно, что постепенно стиль машинного интеллекта развивался от детских «каляк-маляк» до вполне фигуративных изображений. 

Идея передать функции художника кому-то заведомо не обладающему художественным чувством — например, обезьяне, — не нова. Но у Миши Most расхожий авангардный жест становится не столько эпатажем, сколько размышлением о взаимоотношениях роботов и людей. Ведь дрон (он, кстати, тоже представлен в экспозиции) работает по программе и правилам, заданным человеком. 

Так что в конечном счете оба проекта «Прощания с молодостью» оказываются посвящены поиску понимания — человеком машины у Recycle Group и машиной человека у Миши Most. Видимо, поколение художников, сформировавшихся уже в эпоху интернета, это волнует больше всего.

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