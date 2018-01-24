Выставка художницы Ирины Кориной открылась на «Винзаводе»

Московская художница Ирина Корина представила новую выставку в центре современного искусства «Винзавод». Инсталляция посвящена 10-летию центра и завершает цикл «Прощание с вечной молодостью». Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

В своей работе художница размышляет на темы взаимодействия природы и человека, цивилизации и окружающей среды.

Арт-объекты на выставке сделаны из самых дешевых материалов, а само здание «Винзавода» является одной большой декорацией. Так, Корина смонтировала надувную скалу, которая стала частью кирпичной стены центра современного искусства, а из крыши здания растет дерево.

Ранее стало известно, что в Третьяковской галерее открывается выставка портретов кисти Карла Брюллова. На ней будут представлены малоизвестные работы художника.