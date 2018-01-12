В Национальной галерее Коми выставят редчайшую икону

Выставка одного экспоната открылась в Национальной галерее Коми. Любой желающий может увидеть редчайшую икону «Благовещение. Рождество Христово». Она является одной из самых ценных икон, которые хранятся в собрании галереи.

Как сообщает ИА «Комиинфором», икона поступила в музей от художника Юрия Филипповского в 2013 году. Ранее она хранилась в его доме в деревне Разгорт. Икона представляла собой темную доску. Рисунок едва просматривался под старым слоем олифы. Однако специалисты сумели установить время ее создания — конец XVIII века.

Около двух лет продолжалась реставрация памятника. Процесс был завершен лишь к концу 2017 года. Причем некоторые материалы, которые использовали для работы, рестовраторы изготавливали самостоятельно. Так, редкий осетровый клей вываривали из пузырей, содержащихся в голове рыбы.

В собрании Национальной галереи Коми эта икона — единственная, на которой изображено Рождество Христово. Увидеть уникальный экспонат можно до праздника Благовещения, которые православные отметят 7 апреля.