Путин в Рождество подарил икону Симеоновской церкви в Петербурге

Президент России Владимир Путин подарил икону церкви Святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Петербурге, где он принял участие в рождественском богослужении.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства, в ходе праздничной службы Путин вошел в помещение алтаря, где передал в дар храму икону середины XIX века.

Напомним, российский лидер около полуночи приехал в церковь Святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, где крестили его отца. Президент принял участие в богослужении по случаю праздника Рождества Христова.

Рождественское богослужение проходит также в храме Христа Спасителя. На праздничную службу в главном храме России собрались тысячи верующих. На богослужении присутствует премьер-министр Дмитрий Медведев, который прибыл туда вместе со своей супругой Светланой.