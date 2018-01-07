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Путин в Рождество подарил икону Симеоновской церкви в Петербурге

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин подарил икону церкви Святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Петербурге, где он принял участие в рождественском богослужении.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства, в ходе праздничной службы Путин вошел в помещение алтаря, где передал в дар храму икону середины XIX века. 

Напомним, российский лидер около полуночи приехал в церковь Святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, где крестили его отца. Президент принял участие в богослужении по случаю праздника Рождества Христова.

Рождественское богослужение  проходит также в храме Христа Спасителя. На праздничную службу в главном храме России собрались тысячи верующих. На богослужении присутствует премьер-министр Дмитрий Медведев, который прибыл туда вместе со своей супругой Светланой.

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