Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом богослужения в храме Христа Спасителя поздравил православных с приближением светлого праздника Рождества Христова.

«В преддверии праздника Рождества Христова из храма Христа Спасителя я всех вас, мои дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю. Поздравляю с этим величайшим событием в истории человеческой», — обратился патриарх к верующим.

Как ранее сообщал портал iz.ru, Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя в 23:00 по московскому времени. На праздничную службу в главном храме России собрались тысячи верующих.