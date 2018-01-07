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Путин прибыл на рождественское богослужение в Петербурге

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
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Российский президент Владимир Путин приехал в церковь святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге, чтобы принять участие в рождественском богослужении.

Глава государства традиционно принимает участие в рождественском богослужении не в Москве. 

Ранее патриарх Кирилл поздравил православных с приближением Рождества Христова и призвал в канун светлого праздника творить добро.

Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя в 23:00 по московскому времени. На праздничную службу в главном храме России собрались тысячи верующих. На богослужении присутствует премьер-министр Дмитрий Медведев, который прибыл туда вместе со своей супругой Светланой.

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