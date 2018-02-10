Самые ожидаемые российские фильмы– 2018

2017 год показал отличные результаты в российском кинематографе — речь как о доле в прокате, так и о качестве фильмов. Продюсеры и режиссеры обещают не снижать планку и в 2018 году, поэтому зрителей ждет немало интересного. Некоторые картины пока не имеют точной даты премьеры, как, например, камерная драма Алексея Федорченко «Война Анны», представленная на Роттердамском кинофестивале, или дорогостоящее фэнтези «Тайна печати дракона», ранее известное как «Вий: путешествие в Китай». Немало сюрпризов принесет «Кинотавр», а также презентации в Фонде кино, где получают поддержку тяжеловесы, выходящие в прокат под Новый год. Но и из тех картин, чьи премьеры уже объявлены, вполне есть что выбрать.

«Лед»

14 февраля

Романтическая мелодрама — дебют в полнометражном кино молодого режиссера Олега Трофима. Но зато продюсерский состав картины — сильнее некуда: Федор Бондарчук, Дмитрий Рудовский, Михаил Врубель. Фильм рассказывает историю фигуристки Нади (Аглая Тарасова), получившей травму в результате несчастного случая. Карьера закончена, партнер по катанию бросил, и только тренер (актриса Мария Аронова) верит в то, что Надя способна вернуться в строй. Да еще случайный знакомый Саша (Александр Петров). Чтобы поднять Наде дух, Саша сам встает на коньки — впервые в жизни. В прокат фильм выходит в День всех влюбленных.

«О чем говорят мужчины. Продолжение»

22 февраля

Фото: Наше Кино

Мужчины, как известно из первых частей франшизы, говорят о многом. Особенно на тему женщин. Новая история о неунывающих участниках «Квартета И» выходит в прокат в самый снежный месяц в году. На этот раз веселая компания из Саши, Леши, Камиля и Славы отправляется на поезде в Санкт-Петербург. Зачем — неизвестно, но это и неважно. Главное — приключения, которые выпадут на долю героев, море искрометных шуток и коллекция нелепых ситуаций по дороге. В качестве режиссера выступила Флюза Фархшатова, до этого снявшая комедию «Чего хотят женщины».

«Рубеж»

22 февраля

Фото: Централ Партнершип

Военно-фантастическая драма режиссера Дмитрия Тюрина повествует о молодом бизнесмене, по воле случая попавшем в прошлое — в гущу сражения на Невском пятачке в 1942 году. До этого герой Павла Прилучного к военным событиям был равнодушен и даже собирался копать котлован на месте легендарного сражения — под застройку. Однако увидев воочию то, через что пришлось пройти его предкам — советским солдатам, стал другим человеком и научился ценить историю своей страны и семьи.

«Довлатов»

1 марта

Фото: WDSSPR

Биографическая драма режиссера Алексея Германа – младшего совместного производства России, Польши и Сербии в этом году вошла в основной конкурс Берлинале — одного из самых престижных европейских фестивалей. Фильм рассказывает о жизни и творчестве писателя и публициста Сергея Довлатова. Играет его сербский актер Милан Марич. Также в картине участвуют Данила Козловский, Светлана Ходченкова и Елена Лядова.

«Я худею»

8 марта

Фото: UPI

Комедия с Александрой Бортич в главной роли затрагивает тему, близкую женщинам, — это борьба за стройность фигуры. Продюсером фильма выступил Николай Куликов — автор сценариев к таким хитам, как «Легенда № 17», «Экипаж» и «Движение вверх». Здесь же Куликов написал простую жизненную историю о том, как толстушку Аню оставляет ее парень Женя. А всё потому, что его не устраивают пухлые бока подруги. Аня решается похудеть назло предателю и всему миру. Но оказывается, что иной раз счастье приходит, откуда не ждали.

«Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»

8 марта

Фото: Наше Кино

Еще одна полнометражная российская комедия — дебютный полный метр режиссера Кирилла Васильева. Фильм вырос из одноименной короткометражки, собравшей два года назад призы на фестивалях от «Кинотавра» до «Короче». Композитором выступил известный музыкант Сергей Шнуров. Главный герой — актер Илья (Виктор Добронравов), получивший должность телеведущего на радиостанции «Мужское радио». Перед первым днем на службе мечты Илья отправился с друзьями в бар праздновать назначение, а наутро обнаружил, что говорит женским голосом. А правило «Мужского радио» гласит — никаких женщин в эфире...

«Черновик»

15 марта

Фото: WDSSPR

Экранизация одноименного романа Сергея Лукьяненко. Перенес на экран историю дизайнера компьютерных игр Кирилла режиссер Сергей Мокрицкий («Битва за Севастополь»). В один далеко не прекрасный день Кирилл обнаруживает, что его не помнит никто из родных и близких. Ни фотографий, ни документов — человека как будто нет и никогда не было. Оказывается, в жизнь героя вмешались загадочные силы: ему предстоит быть «таможенником» — охранять проходы между параллельными мирами, которых не счесть. Задача как ответственная, так и неимоверно опасная. Главные роли в картине сыграли Никита Волков, Евгений Ткачук, Юлия Пересильд, Андрей Мерзликин и Евгений Цыганов.

«Садко»

24 мая

Фото: Наше Кино

Полнометражный анимационный фильм студии «Мельница» по мотивам русской былины о новгородском купце Садко, угодившем в плен к Морскому царю. Садко славился не только как богатый и успешный купец, но и как знаменитый музыкант-гусляр. Это умение пригодилось ему и на дне моря — талант помогает в любой ситуации.

«Собибор»

Май 2018-го

Фото: Каропрокат

Это режиссерский дебют одного из самых популярных российских актеров, Константина Хабенского, — военная драма о заключенных нацистского лагеря «Собибор». Главную роль — лейтенанта Красной армии Александра Печерского — сыграл сам Хабенский. Также в картине задействованы голливудская звезда Кристофер Ламберт, актриса и депутат Мария Кожевникова и польская актриса Михалина Ольшанска.

«Ампир V»

Ноябрь 2018-го

Фото: Вольга

Еще одна экранизация, на этот раз одноименного романа Виктора Пелевина. Готовилась она долго, и поклонников творчества автора ждет сюрприз — во всяком случае, так обещают создатели. Снимал ленту, как и другую экранизацию романа Пелевина Generation P, режиссер Виктор Гинзбург. Главную роль исполняет Павел Табаков. Его герой — 19-летний раздолбай Роман — становится вампиром и открывает для себя темную сторону этого мира.

«Т-34»

Осень 2018-го

Фото: АМЕДИА

Режиссер Алексей Сидоров, автор культового сериала «Бригада» и драмы «Бой с тенью», снял военную картину о танкисте Ивушкине и его противостоянии с фашистским танковым асом Янгелем. Дважды они встречались на поле боя в самой страшной войне человечества. Главные роли в картине исполняют Александр Петров, Артем Быстров и другие звезды отечественного кинематографа.