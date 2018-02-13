14 февраля в российский прокат выходит фильм «Лёд» — дебютная работа 28-летнего режиссера Олега Трофима.

Фильм рассказывает о талантливой фигуристке Наде, которая после травмы, полученной на самом пике своей формы, находит в себе силы, чтобы вернуться в большой спорт.

Среди продюсеров картины Федор Бондарчук, Дмитрий Рудовский, Вячеслав Мугуров и другие. Музыку для фильма написал фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев. Его кавер-версия песни «Лететь» стала заглавной темой фильма.

Беляев отметил, что сам является любителем спортивных мелодрам, при этом, подчеркнул музыкант, в отличие от подобных драм, в российском фильме нет «пластикового, однозначно работающего конца».

«Лед», главная премьера февраля, выходит в широкий прокат уже завтра.