Прямой эфир

В российский прокат выходит фильм «Лёд»

0
Фото: WDSSPR
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

14 февраля в российский прокат выходит фильм «Лёд» — дебютная работа 28-летнего режиссера Олега Трофима.

Фильм рассказывает о талантливой фигуристке Наде, которая после травмы, полученной на самом пике своей формы, находит в себе силы, чтобы вернуться в большой спорт.

Среди продюсеров картины Федор Бондарчук, Дмитрий Рудовский, Вячеслав Мугуров и другие. Музыку для фильма написал фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев. Его кавер-версия песни «Лететь» стала заглавной темой фильма.

Беляев отметил, что сам является любителем спортивных мелодрам, при этом, подчеркнул музыкант, в отличие от подобных драм, в российском фильме нет «пластикового, однозначно работающего конца».

«Лед», главная премьера февраля, выходит в широкий прокат уже завтра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три отечественных фильма вошли в топ–5 самых кассовых картин в январе
Фильм «Селфи» стал лидером российского проката в выходные

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017