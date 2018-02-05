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Фильм «Селфи» стал лидером российского проката в выходные

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Фото: ТАСС/Геодакян Артем
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Фильм Николая Хомерики «Селфи», главную роль в котором исполнил Константин Хабенский, за выходные собрал более 125 млн рублей и стал лидером российского проката. Такие данные приводит портал kinobusiness.com.

Вторую строчку рейтинга заняла спортивная драма Антона Мегердичева «Движение вверх», ее сборы составили 113,8 млн рублей. На третьем месте находится фильм «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти», в России картина собрала 110,3 млн рублей.

Триллер «Селфи» повествует о судьбе успешного писателя и телеведущего Владимира Богданова. Главный герой обнаруживает, что в его жизни появляется двойник, который заменяет его в семье и на работе. В основу сюжета картины лег одноименный роман Сергея Минаева.

Ранее в Сети были опубликованы кадры из фильма Кирилла Серебренникова «Лето», посвященного советскому рок-музыканту Виктору Цою.

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