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Растопить «Лед»

Фильмы выходного дня: врачебные ошибки, нити творчества и родные муми-тролли
Фото: WDSSPR
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Растопить «Лед»
2018-02-15 15:47:13">
2018-02-15 15:47:13
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Сила воли, стремление к победе и, разумеется, любовь. С таким «коктейлем» человек способен одолеть любые преграды. О том, какие фильмы непременно стоит посмотреть в предстоящие выходные, специально для портала iz.ru рассказал кинообозреватель РЕН ТВ.

Оттенки, вкус и звуки жизни
Фильмы выходного дня: человеческий космос, исповедь незнакомцу и мелодии любви

«Лед»

Недостаточно надеть коньки, чтобы завоевать медаль в фигурном катании. Нужны годы тренировок. И, конечно, поддержка со стороны близких. Героине Наде стать фигуристкой помогла мама. Вдохновила ее. Думается, Ксения Раппопорт, исполнившая роль матери, испытала подлинное счастье — ведь именно ее дочь Аглая Тарасова и сыграла ту самую Надю, которая, несмотря на полученную травму, всё равно возвращается на лед. Перед нами всё же не типичная спортивная драма, а скорее романтическая комедия со множеством сюрпризов, в том числе музыкальных.

Режиссер: Олег Трофим

В ролях: Аглая Тарасова, Ксения Раппопорт, Александр Петров, Мария Аронова, Диана Енакаева, Милош Бикович, Ян Цапник

Циничное селфи и билборд на могиле
Фильмы выходного дня: загадочный двойник, скандальная звезда и счастливая смерть

«Убийство священного оленя»

Греческого новатора Йоргоса Лантимоса любители кино знают по экстравагантной картине «Лобстер». Надо сказать, что все его ленты не лишены философской оригинальности. В древнегреческом мифе, ставшем отправной точкой для развития сюжета нового фильма, царь Агамемнон за убийство божественной лани Артемиды был вынужден отдать в жертву свою дочь Ифигению. Герою Колина Фаррела также приходится расплачиваться за сделанную врачебную ошибку: на кону — жизни его близких.

Режиссер: Йоргос Лантимос

В ролях: Колин Фаррелл, Николь Кидман, Барри Кеоган, Билл Кэмп, Рэффи Кэссиди, Денис Даль Вера

Выжить и не сойти с ума
Фильмы выходного дня: лабиринт смерти, сумраки разума и горький хеппи-энд

«Призрачная нить»

На извечные вопросы «Из чего же делается кино?» и «Какова его материя?» не сказать чтобы появились внятные ответы, но во всяком случае сделана попытка на них ответить. Этим смельчаком оказался режиссер Пол Томас Андерсон, обладатель уникального неторопливого стиля в кинематографе. Его фильм посвящен причудливому модельеру в исполнении Дэниэла Дэй-Льюиса (кстати, это его последняя роль в карьере). Он шьет платья подобно тому, как режиссер создает свои фильмы. Ибо материя творчества соткана из призрачных нитей.

Режиссер: Пол Томас Андерсон

В ролях: Дэниэл Дэй-Льюис, Лесли Мэнвилл, Вики Крипс, Камилла Разерфорд, Джина МакКи, Брин Глисон, Харриет Сэнсом Харрис, Луиза Рихтер

Времена не выбирают
Фильмы выходного дня: о лидере нации, странной любви, надежде и равнодушии

«Муми-тролли и зимняя сказка»

Кукольная экранизация книги Туве Янссон «Волшебная зима». К муми-троллям в нашей стране особое отношение: отечественные мультфильмы сделали этих симпатичных существ, похожих на гиппопотамов, совсем родными. Да и анимационная техника, в которой выполнено новое творение, вызывает крайне положительную ностальгическую реакцию. Так сейчас никто не снимает, а жаль.

Режиссеры: Ира Карпелан, Якуб Вронски

В ролях: Акира Такаки, Никлас Акерфельт, Веса Вьерикко, Ойва Лохтандер, Мария Сид, Диандра Флорес, Саара Лехтонен

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