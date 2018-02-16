Растопить «Лед»

Сила воли, стремление к победе и, разумеется, любовь. С таким «коктейлем» человек способен одолеть любые преграды. О том, какие фильмы непременно стоит посмотреть в предстоящие выходные, специально для портала iz.ru рассказал кинообозреватель РЕН ТВ.

«Лед»

Недостаточно надеть коньки, чтобы завоевать медаль в фигурном катании. Нужны годы тренировок. И, конечно, поддержка со стороны близких. Героине Наде стать фигуристкой помогла мама. Вдохновила ее. Думается, Ксения Раппопорт, исполнившая роль матери, испытала подлинное счастье — ведь именно ее дочь Аглая Тарасова и сыграла ту самую Надю, которая, несмотря на полученную травму, всё равно возвращается на лед. Перед нами всё же не типичная спортивная драма, а скорее романтическая комедия со множеством сюрпризов, в том числе музыкальных.

Режиссер: Олег Трофим

В ролях: Аглая Тарасова, Ксения Раппопорт, Александр Петров, Мария Аронова, Диана Енакаева, Милош Бикович, Ян Цапник

«Убийство священного оленя»

Греческого новатора Йоргоса Лантимоса любители кино знают по экстравагантной картине «Лобстер». Надо сказать, что все его ленты не лишены философской оригинальности. В древнегреческом мифе, ставшем отправной точкой для развития сюжета нового фильма, царь Агамемнон за убийство божественной лани Артемиды был вынужден отдать в жертву свою дочь Ифигению. Герою Колина Фаррела также приходится расплачиваться за сделанную врачебную ошибку: на кону — жизни его близких.

Режиссер: Йоргос Лантимос

В ролях: Колин Фаррелл, Николь Кидман, Барри Кеоган, Билл Кэмп, Рэффи Кэссиди, Денис Даль Вера

«Призрачная нить»

На извечные вопросы «Из чего же делается кино?» и «Какова его материя?» не сказать чтобы появились внятные ответы, но во всяком случае сделана попытка на них ответить. Этим смельчаком оказался режиссер Пол Томас Андерсон, обладатель уникального неторопливого стиля в кинематографе. Его фильм посвящен причудливому модельеру в исполнении Дэниэла Дэй-Льюиса (кстати, это его последняя роль в карьере). Он шьет платья подобно тому, как режиссер создает свои фильмы. Ибо материя творчества соткана из призрачных нитей.

Режиссер: Пол Томас Андерсон

В ролях: Дэниэл Дэй-Льюис, Лесли Мэнвилл, Вики Крипс, Камилла Разерфорд, Джина МакКи, Брин Глисон, Харриет Сэнсом Харрис, Луиза Рихтер

«Муми-тролли и зимняя сказка»

Кукольная экранизация книги Туве Янссон «Волшебная зима». К муми-троллям в нашей стране особое отношение: отечественные мультфильмы сделали этих симпатичных существ, похожих на гиппопотамов, совсем родными. Да и анимационная техника, в которой выполнено новое творение, вызывает крайне положительную ностальгическую реакцию. Так сейчас никто не снимает, а жаль.

Режиссеры: Ира Карпелан, Якуб Вронски

В ролях: Акира Такаки, Никлас Акерфельт, Веса Вьерикко, Ойва Лохтандер, Мария Сид, Диандра Флорес, Саара Лехтонен