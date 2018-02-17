Disney готовит продолжение сказки «Последний богатырь»

Подготовительную работу над продолжением сказки «Последний богатырь» начала компания Disney в России совместно с Yellow, Black and White и телеканалом «Россия».

Генеральный продюсер компании Yellow, Black and White Эдуард Илоян рассказал, что авторская группа первого фильма под руководством Виталия Шляппо начала работу над продолжением сказки о сыне богатыря Иване и Белогорье, которое необходимо защищать от различных врагов, сообщает «Газета.ру».

Пока дата премьеры не называется. Первый фильм вышел в прокат в октябре 2017 года. Он стал самой кассовой российской картиной года, заработав 1,7 млрд рублей, и обновил кассовый рекорд для отечественных картин за всю историю российского кинопроката.

Генеральный директор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан отметила, что сказку посмотрели около 7,8 млн человек, которые приходили в кино всей семьей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что российская картина режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь», попавшая в число номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», вышла на экраны в Нью-Йорке в кинотеатре City Cinemas 123, расположенном на 3-й авеню в восточной части Манхэттена.