Арнольд Шварценеггер сыграет в фильме-пародии «Кунг Фьюри»

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер примет участие в съемках фильма-пародии на боевики 1980-х годов «Кунг Фьюри».

Сообщается, что актера пригласили на роль президента США. Также в фильме появится звезда сериала «Спасатели Малибу» Дэвид Хассельхов.

Режиссером и продюсером выступит Дэвид Сандбер, который создал короткометражную ленту, ставшую основой картины. В главной роли снимется Майкл Фассбендер, сообщает «Газета.ру».

Ранее портал iz.ru сообщал, что Арнольд Шварценеггер примет участие в вестерн-сериале для американского онлайн-сервиса Amazon, где исполнит роль безжалостного федерального маршала.