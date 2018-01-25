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Биологи назвали самую маленькую муху именем Шварценеггера

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Фото: Depositphotos
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Биологи в США открыли новый вид мухи. Она стала самой маленькой на планете — длиной в 395 микрометров — и была названа в честь актера и политика Арнольда Шварценеггера. Исследование специалистов опубликовано в журнале Biodiversity Data Journal.

По словам одного из авторов работы и сотрудника Музея естественной истории Лос-Анджелеса Брайана Брауна, он знал, как назвать муху с того момента, как увидел ее. В итоге открытое насекомое было названо в честь голливудской звезды Арнольда Шварценеггера Megapropodiphora arnoldi. Муха относится к числу мушек-горбаток — одних из самых маленьких насекомых на Земле, обитающих в тропических и субтропических климатических зонах. Взрослые особи этого вида питаются соками растений, а личинки являются всеядными, сообщает телеканал «360».

Специалисты отмечают, что насекомое не является безобидным, поскольку научилось «зомбировать» пчел и муравьев, чтобы те сбегали из улья или муравейника умирать вдали от сородичей. Megapropodiphora arnoldi стали самыми маленькими мухами, опередив Euryplatea nanaknihali, который тоже открыл Браун около пяти лет назад. Размер того вида был 400 микрометров.

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