Шварценеггер сыграет в новом вестерн-сериале для Amazon

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер снимется в вестерн-сериале для американского онлайн-сервиса Amazon. Об этом сообщает Variety.

Как пишет «Газета.ру», шоу получило название Outrider, что можно перевести как «Верховой», «Сопровождающий экипаж».

Действие сериала будет происходить в конце XIX века на территории резервации коренных американцев в Оклахоме. По сюжету помощник шерифа должен поймать легендарного бандита. Арнольд Шварценеггер исполнит роль безжалостного федерального маршала, который будет следить за выполнением этого задания.

Это будут первые съемки известного американского актера в сериале.

Ранее портал iz.ru писал, что британский режиссер сериала «Игра престолов» Мигель Сапoчник будет работать над сериалом Amazon о Кoнане-варваре.