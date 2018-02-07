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Шварценеггер сыграет в новом вестерн-сериале для Amazon

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Фото: ТАСС/Birdie ThompsonAdmedia
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Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер снимется в вестерн-сериале для американского онлайн-сервиса Amazon. Об этом сообщает Variety.

Как пишет «Газета.ру», шоу получило название Outrider, что можно перевести как «Верховой», «Сопровождающий экипаж».

Действие сериала будет происходить в конце XIX века на территории резервации коренных американцев в Оклахоме. По сюжету помощник шерифа должен поймать легендарного бандита. Арнольд Шварценеггер исполнит роль безжалостного федерального маршала, который будет следить за выполнением этого задания.

Это будут первые съемки известного американского актера в сериале.

Ранее портал iz.ru писал, что британский режиссер сериала «Игра престолов» Мигель Сапoчник будет работать над сериалом Amazon о Кoнане-варваре.

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