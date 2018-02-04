Дженнифер Энистон намекнула на перезапуск сериала «Друзья»

Голливудская актриса Дженнифер Энистон рассказала о возможном продолжении сериала «Друзья». Она играла в этом популярном скетчкоме одну из героинь.

Актриса пришла на вечернее шоу Эллен ДеДженерес и во время разговора с ведущей говорила о перезапуске картины как о вероятной возможности.

«Всё возможно, Эллен. Вон даже Джордж Клуни женился», — прокомментировала актриса.

Сериал «Друзья» признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения. Он продержался в эфире 10 сезонов — с 1994 по 2004 год. Фильм основан на комедийных ситуациях, в которые попадают его герои — шестеро молодых жителей Манхэттена.

История трех девушек и трех парней из Нью-Йорка получила шесть премий «Эмми» и один «Золотой глобус». Сериал успешно транслировался в других странах.

Как сообщал iz.ru, СМИ неоднократно писали о возрождении сериала. Он до сих пор любим зрителями — в Великобритании скетчком вышел в лидеры просмотров уже в 2018 году.