Культовый сериал «Друзья» может получить продолжение. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По данным изданий, над сценарием новых «Друзей» работает автор оригинальных серий Марта Кауфман, а также Лиза Кудроу, известная зрителям по роли Фиби Буффе. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», сама актриса в своих интервью отрицает возможность возобновления сериала. Некоторые предполагают, что таким образом актриса желает поддержать интригу, другие — что новые серии являются плодом фантазии фанатов сериала. Как сообщает телеканал «360», Мэттью Перри, известный публике по роли Чендлера Бинга, также не желает даже рассматривать вероятность возобновления съемок.

Вместе с тем поклонники «Друзей» верят в возвращение телесериала на экраны в неполном актерском составе.